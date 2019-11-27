В Кирово-Чепецке выбрали лучших мастеров по ремонту технологического оборудования

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» выбрали лучших руководителей начального звена по ремонту технологического оборудования. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 19 сотрудников завода: механики участков цехов и мастера по РТО производств аммиака, аммиачной селитры и управления централизованного ремонта.

Первым этапом стала проверка теоретических знаний процессов ремонта технологического оборудования. После ответов на вопросы теста, участники проявили свои навыки в оказании первой помощи. Третий этап – визитная карточка «Я горжусь своим делом». Многие конкурсанты удивили жюри творческим подходом, сочинив вместе со своими коллективами стихотворения и песни о любимой работе.

Заключительным заданием стала проверка практических умений. Участники проводили «дефектовку» деталей машин и аппаратов, определяли их пригодность для эксплуатации и восстанавливали необходимые запчасти. Еще в одном кабинете учебного центра конкурсанты составляли документы на ремонт оборудования, наряды, акты и сметы.

«Приятно, что вы находите время на собственное развитие, участвуя в таких конкурсах, - обратилась к участникам конкурса Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат ОЗС. - У вас, мастеров, есть важная миссия – воспитывать коллектив, передавать знания, правильно информировать. Мы на вас очень рассчитываем, и всегда готовы поддержать интересные инициативы по совершенствованию. Развивайтесь, учитесь и учите других».

По результатам всех испытаний места на победном пьедестале заняли мастера по ремонту технологического оборудования цеха 37: бронза - у Дмитрия Ардашева,второе место - Алексей Ляпунов, победитель - Дмитрий Маслов.

«Выражаю большую благодарность руководству нашего завода за возможность проявить себя, участвуя в конкурсе мастеров. Отдельное спасибо – моим руководителям за помощь в подготовке к профсоревнованию. А всем участникам-коллегам – дальнейших успехов в совершенствовании своих навыков», - поделился Дмитрий Маслов.

Победители и призеры были награждены дипломами, денежными премиями и подарками.