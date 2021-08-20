В Кирово-Чепецке впервые прошли мотогонки всероссийского масштаба

В Кирово-Чепецке впервые состоялись соревнования по мотокроссу всероссийского масштаба. Филиал «КЧХК» выступил одним из партнеров финала Чемпионата и Первенства ПФО и финала Кубка России среди женщин по мотокроссу.

На трассе в районе Боровицы под Кирово-Чепецком соревновались начинающие и титулованные спортсмены со всей страны. Трассу протяженностью 2200 метров начали готовить к соревнованиям за год.

«Еще шесть лет назад здесь было ровное поле, а сейчас это отличная площадка для гонок, на которые съезжаются не только юные спортсмены, но и звезды российского мотоспорта, выступающие на чемпионатах мира. Например, Дмитрий Хомицевич – 10-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду. Выражаю благодарность компании «Уралхим», которая является партнером соревнований. Приятно, что наш город звучит на всю страну благодаря таким мероприятиям», – рассказал директор мототрассы Лев Перегуда.

По оценкам экспертов и участников заездов, дистанция в Кирово-Чепецке отвечает мировым стандартам. Все меры безопасности соблюдены. Для гостей работала полевая кухня, была организована продажа экипировки и сувениров. В течение двух дней соревнований спортсмены вместе со своими командами поддержки жили в специально оборудованных автобусах.

«Очень здорово, когда сотни гонщиков собираются вместе, общаются, борются за победу. Гонками я занимаюсь с 3,5 лет и ни на что не променяю те ощущения, которые испытываю во время заездов: адреналин, жажда победы, уверенность, что за тебя болеет не только тренер, а вся твоя семья. Я люблю, когда от скорости захватывает дух, а здесь – на кирово-чепецкой трассе я прочувствовал это вдвойне, так как во время заезда у меня сломался передний тормоз, но все равно я смог финишировать первым», – поделился Александр Задоров, победитель одного из заездов среди мальчиков 2010 года рождения, гонщик из г. Иваново.

Участники мотокросса состязались в девяти классах в зависимости от объема двигателя мотоцикла, а также в четырех категориях: «мальчики», «юноши», «мужчины» и «женщины». По итогам соревнований тройка лучших в каждом из заездов отправится на Чемпионат России по мотокроссу.