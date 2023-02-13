В Кирово-Чепецке стартовал юбилейный год филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провел открытие своего юбилейного года в культурно-обучающей ассоциации «Дружба». В 2023 году предприятию исполняется 45 лет.

Весь юбилейный год будет связан с темой искусства. Разработана концепция «Уралхим.АРТ», которая включает в себя проведение разнообразных творческих мероприятий для сотрудников предприятия и жителей города. Календарь событий, уже стартовавшие проекты и будущие активности представили на арт-вечере. Здесь собрались ветераны и партнеры предприятия, активные жители и представители общественных организаций и администрации города, СМИ, сотрудники завода.

После официального открытия гостей ждали мастер-классы по рисованию в разных техниках, фотозоны и живая музыка. В фойе «Дружбы» были выставлены картины вятских художников и учащихся художественных образовательных учреждений.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Каждый юбилей наше предприятие отмечает вместе со всем городом, и 45 лет — не исключение. Мы надеемся, что мероприятия этого года привлекут внимание жителей Кирово-Чепецка и наших сотрудников, и каждое из них найдет своего зрителя, своего участника.

Филиал «КЧХК» благодарит партнеров праздника: КОА «Дружба», телеканал «Девятка ТВ», фабрику «АртАвангард», детскую художественную школу им. Л.Т. Брылина Кирово-Чепецка.