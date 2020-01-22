В Кирово-Чепецке прошли олимпиады от «УРАЛХИМа»

В январе старшеклассники школ города приняли участие в олимпиадах, организованных филиалом «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

В течение недели предметные олимпиады прошли в четырех подшефных школах кирово-чепецкогофилиала компании «УРАЛХИМ»: лицее, школе №6, Центре образования им. А. Некрасова и многопрофильном лицее. Десятиклассники из образовательных учреждений городаиспытали свои силы в математике, физике, химии и экологии.

Интересный формат проведения, сложность заданий и соревновательный элемент традиционно привлекают внимание множества участников мероприятия. В этом году олимпиаду по химии посетили 44 десятиклассника. Физика заинтересовала 33 школьников. Самой массовой по количеству желающих проверить свои знания стала олимпиада по математике – в ней поучаствовали 62 человека. Заключительный этап – олимпиада по экологии – собрал 48 участников.

В блоке точных естественных наук – химия, физика, математика – старшеклассникам предстояло выполнить шесть интересных заданий, направленных на применение теоретических знаний предмета. Олимпиада по экологии прошла в другом формате: участникам необходимо было справиться с заданиями из трех разделов. За фиксированное времяшкольникам предстояло ответить на вопросы теста и написать эссе на заданную экологическую тему. Длительность каждой олимпиады составляла два часа.

Итоги олимпиад будут подведены на фестивале «УРАЛХИМ» – 2020», который пройдет в феврале. Победителей и участников ждут призы и подарки.

Организация и проведение олимпиад – важная составляющая программы по взаимодействию с учебными заведениями города и района. Компания «УРАЛХИМ» традиционно плодотворно сотрудничает со школами и регулярно оказывает им организационную, методическую и финансовую поддержку. Школьники являются частыми гостями предприятия и вовремя экскурсий знакомятся с основными производственными процессами.