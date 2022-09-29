В Кирово-Чепецке прошел традиционный турнир по греко-римской борьбе на призы «Уралхима»

В Кирово-Чепецке состоялись традиционные областные соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 16 лет на призы филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

На турнир приехали команды из Волжска, Глазова, Зеленодольска, Йошкар-Олы, Казани, Кирова, Можги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Первоуральска, Перми, Санкт-Петербурга, Соликамска, Ярославля, Кирово-Чепецка. Всего в соревнованиях приняли участие 220 спортсменов. Чепецкое отделение греко-римской борьбы представляли более 50 юных борцов.

Участников мероприятия приветствовали: главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области Александр Иванишин, президент федерации спортивной борьбы Кировской области, мастер спорта СССР Максим Бобро, исполнительный директор Федерации греко-римской борьбы города Кирово-Чепецка, мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион России Рустам Яппаров.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Турнир традиционно собрал спортсменов из разных регионов нашей страны Участие в соревнованиях такого уровня — это хороший опыт и отличный шанс показать свои спортивные навыки и мастерство, приобретенные во время тренировок. «Уралхим» будет продолжать поддерживать детский спорт — это одно из приоритетных направлений социальной политики Компании.

По итогам соревнований лучшим борцом турнира признан воспитанник спортивной школы «Олимпия» Илья Малышев. В числе призеров — 30 чепецких борцов.

Оксана Сафроненкова, директор спортивной школы «Олимпия»:

Это важное мероприятие по популяризации спорта в целом и греко-римской борьбы у нас в городе. Мы гордимся нашими воспитанниками. Их участие в соревнованиях подобного уровня будет примером для детей, которые уже занимаются или могут увлечься борьбой в будущем.

Справка

Областные соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе — одни из крупнейших соревнований Кировской области. Он проводится с 1969 года. Среди именитых земляков – спортсменов по греко-римской борьбе: заслуженный мастер спорта России Юрий Патрикеев, мастера спорта международного класса Заур Кодоев, Ислам Чараев, 36 мастеров спорта СССР и России; 10 победителей и призеров первенств Европы и мира. Благодаря поддержке детского спорта компанией «Уралхим» проведение данных соревнований стало традицией. В этом году турнир прошел в 53-й раз.