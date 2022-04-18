В Кирово-Чепецке профориентация начинается с детского сада

В детском саду №22 Кирово-Чепецка состоялся чемпионат трудовых умений среди дошкольников «ДетиПрофи». Мероприятие состоялось при поддержке компании «Уралхим» и Вятского автомобильно-промышленного колледжа и впервые в этом году стало общегородским.

Уникальный профориентационный проект «ДетиПрофи» помогает дошкольникам в реальных условиях познакомиться с миром профессий. В этом году помимо «Поварского дела» и «Лабораторного химического анализа» добавилась компетенция «Инженер-строитель». Проверить свои навыки и умения собрались воспитанники детских садов города.

Чемпионат отличается тем, что это не просто игра, а полноценное соревнование для дошкольников. Предварительно в своих детских садах участники знакомились с новыми профессиями, посещали учебные экскурсии, мастер-классы и отрабатывали профессиональные навыки с наставниками.

Светлана Пойлова, начальник управления обеспечения кадрами филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Уралхим» всегда поддерживает развивающие и обучающие мероприятия в учебных учреждениях города. Компания ведет профориентационную работу, направленную на разные возрастные категории, в том числе и дошкольников. Участники чемпионата «ДетиПрофи» не просто маленькие профессионалы, они – наша гордость и надежда на то, что город Кирово-Чепецк будет продолжать славиться традициями мастеров и профессионалов».

Николай Колупаев, главный архитектор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской думы:

«Конкурс очень интересный, участники показали креативное мышление и навыки конструирования. Подобные чемпионаты – возможность для детей сделать первый шаг в новую профессию и показать другим, что благодаря усилиям и работе над собой, получению знаний и умений, можно достичь хороших результатов».

На протяжении чемпионата участников оценивало профессиональное жюри. Ребята презентовали свои специальности в творческих визитках: читали стихи, показывали презентации и даже пели частушки, а затем выполняли практическое задание.

Все участники получили дипломы, подарки и паспорта компетенций, подтверждающие владение профессией на дошкольном уровне. Абсолютным победителем в профкомпетенции «Поварское дело» стала Полина Владимирова (д/с №14), в профкомпетенции «Лабораторный химический анализ» – Елизавета Мусихина (д/с №22), а в компетенции «Инженер-строитель» – Григорий Лебедев (д/с № 15).