В Кирово-Чепецке продолжается программа «Безопасный город».

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает поддерживать программу «Безопасный город» в Кирово-Чепецке. Это совместный проект администрации города, межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий» и филиала «КЧХК».

Программа носит комплексный характер и затрагивает многие стороны жизни Кирово-Чепецка: развитие системы видеонаблюдения, обеспечение деятельности добровольных народных дружин (ДНД), поддержку работы управления гражданской защиты населения. Ежегодно филиал «КЧХК» направляет на эти цели порядка миллиона рублей.

В этом году по программе «Безопасный город» уже установлены и функционируют девять камер видеонаблюдения: на улице Луговой, перекрестке проспект Мира – улица Красноармейская и на улице 60 лет Октября в районе микрорайона Южный. Места для установки видеонаблюдения выбираются с учетом мнений жителей Кирово-Чепецка и консультаций полиции и ГИБДД.

В рейде по новым местам установки оборудования приняли участие директор филиала «КЧХК» Дмитрий Трушков, глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев и начальник МО МВД России «Кирово-Чепецкий», полковник полиции Роман Клековкин. Они осмотрели оживленный участок по Луговой улице и побывали в дежурной части полиции, куда выведены изображения со всех камер. Участники рейда оценили качество изображения: камеры предусматривают запись в ночное время в высоком разрешении.

«УРАЛХИМ» оказывает финансовую поддержку в реализации программы «Безопасный город» с 2013 года. За это время в городе появились новые посты патрульно-постовой службы и более четырех десятков камер видеонаблюдения. Считаю, это хорошее подспорье для работы правоохранительных органов», - отметил Дмитрий Трушков.

Начальник МО МВД России «Кирово-Чепецкий» Роман Клековкин подчеркнул, что установленные камеры существенно влияют на профилактику совершения преступлений и их раскрытие. Он рассказал о нескольких конкретных примерах успешной идентификации правонарушителей с помощью системы видеонаблюдения.