В Кирово-Чепецке при поддержке филиала «КЧХК» продолжается реализация программы «Безопасный город»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» совместно с администрацией Кирово-Чепецка и межмуниципальным отделом (МО) МВД России «Кирово-Чепецкий» продолжает программу «Безопасный город». Комплекс мероприятий направлен на развитие системы видеонаблюдения и обеспечение деятельности добровольных народных дружин (ДНД).

В 2022 году при поддержке филиала «КЧХК» в городе появилось десять камер видеонаблюдения: четыре — на пересечении проспекта Россия и улицы Луначарского, по две — у магазинов «Авангард» и «Пятерочка» на улице Луначарского и две — на улице Заводской в районе автовокзала. Этот участок улицы Луначарского — популярный среди горожан маршрут для прогулок и шопинга, кроме того, он соединяет 7-й и 21-й микрорайоны.

На январском заседании городской думы начальник МО МВД России «Кирово-Чепецкий» Александр Уманец отметил, что система видеонаблюдения играет большую роль в раскрытии преступлений. Сейчас в Кирово-Чепецке работает 81 камера. В 2022 году 20% нарушений общественного порядка, включая дорожно-транспортные происшествия, удалось раскрыть благодаря камерам.

Создана и осуществляет деятельность местная общественная организация «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения города Кирово-Чепецка Кировской области», которая в настоящее время насчитывает 31 человек. В 2022 году пресечено и задокументировано 20 административных правонарушений, в их числе нарушения общественного порядка на улицах города, несоблюдение правил дорожного движения на автодорогах и нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Системный подход важен во всех сферах, и обеспечение безопасности горожан — не исключение. «Уралхим» присоединился к программе «Безопасный город» в 2013 году и ежегодно направляет миллион рублей на ее реализацию. Совместная работа будет продолжена, сейчас идет обсуждение мест установки видеокамер в 2023 году.