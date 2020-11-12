В Кирово-Чепецке подвели итоги третьего сезона чемпионата «УРАЛХИМиЯ»

Чемпионат «УРАЛХИМиЯ» проходит в Кирово-Чепецке уже третий год подряд. Его организатором традиционно выступает филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». В отличие от предыдущих сезонов помимо школ в соревнованиях этого года участвовали семьи из Кирово-Чепецка. В течение двух месяцев участники выполняли творческие задания, выигрывая призы на каждом этапе.



Церемония закрытия третьего сезона проекта прошла в культурно-обучающей ассоциации «Дружба» города Кирово-Чепецка. На ней присутствовали директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Анатолий Шаблинский и глава города Елена Савина. Они поздравили участников чемпионата с завершением двухмесячного конкурсного марафона и наградили победителей среди школ и семей.

«Благодарю всех участников, которые приняли участие в наших испытаниях, объединившись в дружные команды. Надеемся, что этот сезон чемпионата запомнится надолго, а ваши семейные альбомы и архивы пополнятся новыми событиями и воспоминаниями», – отметил директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Анатолий Шаблинский.

В мероприятии приняли участие100 кирово-чепецких семей. Самая многочисленная команда состояла из семи человек – родителей и пятерых детей. Возраст самого старшего участника проекта составил 87 лет, младшего – один год.

По условиям проекта пройти в финал могла команда, которая участвовала хотя бы в одном из этапов чемпионата. Среди участников были те, кто преодолел все конкурсные испытания. Тринадцати самым активным семьям вручили памятные подарки от компании «УРАЛХИМ».

В семейном финале участникам нужно было подготовить экскурсию по памятным местам Кирово-Чепецка, которые связаны с их семьями. В итоге сразу три команды набрали максимальное количество баллов. Они получили сертификаты номиналом 10 000 рублей в один из лучших ресторанов Кирова. Благодаря высокой онлайн-активности среди финалистов вырвалась вперед семья Ореховых. Их экскурс в прошлое города и необычную подачу материала высоко оценили все члены жюри. Главный приз – 250 тысяч рублей – семья-победительница потратит на ремонт квартиры.

«Конечно, приятно получать призы за свою творческую работу. Но главное – это эмоции, которые нам подарил проект. Самое лучшее и запоминающееся с этого конкурса – атмосфера тепла и любви.Весь чемпионат «УРАЛХИМиЯ» стал одним большим трогательным напоминанием, что важнее семьи нет ничего», – поделилась впечатлениями семья Ореховых.

Свое задание выполняли и образовательные учреждения. Межшкольное соревнование объединило 12 учебных заведений города, каждое из которых подготовило поздравление Кирово-Чепецку с юбилеем. По итогам оценки жюри, онлайн-активности и активности школьников лидером стала школа №6. Учебное заведение получило 250 тысяч рублей на улучшение условий обучения.

«Путь к этой победе был непростым. В первом сезоне «УРАЛХИМии» наша школа заняла второе место, во втором – четвертое. Только теперь мы смогли почувствовать вкус победы. Достичь такого результата удалось благодаря объединению учеников, родителей и педагогов. Когда мы вместе, мы сильнее! – рассказала директор школы №6 Анна Шкляева, – Благодарим компанию «УРАЛХИМ» за возможность в очередной раз порадоваться тому, что в городе нас окружают такие творческие и позитивные люди».

Также компания «УРАЛХИМ» подарила каждой школе-участнице прибор для очистки и обеззараживания воздуха.

Информационные партнеры мероприятия на протяжении всего чемпионата рассказывали историю масштабного проекта на своих площадках. На телеканале «Девятка ТВ» транслировали все выпуски «УРАЛХИМии», откуда участники впервые узнавали о результатах конкурсных испытаний. В честь окончания чемпионата все 100 семей-участниц получат торты с логотипом проекта «УРАЛХИМиЯ» и смогут в кругу близких посмотреть новую серию телеверсии проекта. В ней покажут награждение семьи-победительницы и закулисье семейных этапов чемпионата.

Участники выразили надежду, что подобные конкурсы в Кирово-Чепецке будут продолжены.