В Кирово-Чепецке отметили День города

При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке прошли мероприятия, посвященные Дню города. На торжества предприятие выделило 2 млн рублей.

В преддверии главного праздника 7, 8 и 9 сентября прошли «Дни микрорайонов». Для горожан была организована развлекательная программа, спортивные конкурсы, выступали творческие коллективы, поздравляли первые лица города и депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы – сотрудники «Уралхима». Самых активных наградили благодарственными письмами.

День города 10 сентября начался со спортивных мероприятий. На Вятской набережной был дан старт массовому забегу «Кросс наций», а в спортивном комплексе «Олимпия» прошло открытое первенство по дзюдо. В художественной школе также состоялся конкурс мастеров народных художественных промыслов и ремесел.

Весь день на территории Вятской набережной для жителей города работали точки активности с силовым и караоке шоу, выставкой ретро-автомобилей, детской зоной с батутами, горками и аттракционами, играли музыкальные группы, выступали активисты советов ветеранов города и многое другое.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Кирово-Чепецка, открыла глава города Елена Савина. С праздником со сцены горожан также поздравил директор филиала «КЧХК» Юрий Шульга.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«День города – это наш общий праздник, который объединяет всех: и тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал сюда работать и жить. Кирово-Чепецк – красивый и современный город. Считаю, что он достоин самого лучшего – лучших специалистов, реализации лучших программ и проектов. «Уралхим» и дальше будет помогать Кирово-Чепецку, оставаясь другом и надежным партнером. Желаю городу и каждому жителю мира, добра и процветания».

Вечером для жителей города подготовили яркую шоу-программу с выступлением групп «Gармонь Drive» и «Demo». Завершением праздничного дня стал салют.