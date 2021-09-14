В Кирово-Чепецке отметили День города

В Кирово-Чепецке прошло празднование 66-го дня рождения города. Традиционно финансовую поддержку в проведении мероприятий оказал филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» и другие предприятия города.

Накануне праздничных выходных на Октябрьской площади Кирово-Чепецка состоялся фестиваль уличных активностей. Для гостей прошли творческие и танцевальные мастер-классы, спортивные конкурсы, интеллектуальные игры, выступления музыкальных коллективов и праздничный фейерверк.

Торжественное мероприятие, посвященное 66-летию Кирово-Чепецка, прошло в Центре культурного развития. Открыла праздник глава города Елена Савина. Здесь же состоялось награждение лучших людей города. С праздником горожан поздравил и директор филиала «КЧХК» Анатолий Шаблинский.

«В прошлом году компания «Уралхим» подарила городу к юбилею арт-объект на Вятской набережной «Сердце города». В этом году решено продолжить традицию, и уже известны итоги голосования, в результате которого жители сами выбрали подарок: строительство арт-объекта в центре кольцевой развязки на улице Братьев Васнецовых. Решение о том, каким будет арт-объект, мы будем принимать вместе с горожанами», – рассказал Анатолий Шаблинский

В День города состоялся экологический квест «Чистые игры», генеральным партнером которого выступил филиал «КЧХК». 27 команд собрали более 1,5 тонн мусора в зеленом массиве по улице Луначарского. 414 мешков мусора были рассортированы на пластик, стекло, алюминий и смешанный мусор. Собранные в ходе мероприятия ветки переработают в щепу.

Для спортивных и активных команд учебных заведений и предприятий города прошла традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета. В забеге смешанных команд самыми быстрыми стали спортсмены компании «Уралхим».

Вечером на «Чепецком Арбате» горожане могли выбрать музыкальную площадку на любой вкус, увидеть творческую выставку ветеранской организации, посмотреть и поучаствовать в силовом шоу, познакомиться с основами кузнечного дела, сфотографироваться в окружении мимов и ходулистов. Ярким завершением дня было шоу барабанщиков и праздничный салют.