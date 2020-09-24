В Кирово-Чепецке открылась еще одна корпоративная группа компании «УРАЛХИМ»

В детском саду №1 Кирово-Чепецка открылась новая корпоративная группа для детей сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Обучаться и познавать мир в новой ясельной группе будут 18 детей сотрудников филиала «КЧХК». Благодаря финансовой поддержке компании «УРАЛХИМ» помещение полностью подготовили к приему детей. Здесь провели качественный ремонт, обеспечили новой мебелью, сантехникой, развивающими программами и игрушками. Важной особенностью новых яслей стало использование современной инновационной методики «Учимся делать правильно». Детей с самого раннего возраста учат правильно раскладывать свои вещи и игрушки, запоминать маршруты до дверей группы, а также прививают внимательное и бережное отношение к окружающим предметам.

На открытии группы родители познакомились с воспитателями и оценили условия, в которых будут находиться дети. Гости мероприятия – глава города Кирово-Чепецка Елена Савина и заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова – поздравили присутствующих с новым ответственным этапом жизни.

– Этот детский сад один из самых больших в городе и самый молодой в микрорайоне. Здесь постоянно внедряют новые технологии и методики. Уверена, все это будет интересно детям! – подчеркнула Елена Савина.

В детском саду №1 уже есть корпоративные группы, которые сделали упор на инженерное образование детей и применение инновационных обучающих программ. Компания «УРАЛХИМ» не первый год помогает дошкольным образовательным учреждениям внедрять современные технологии в образовательный процесс.

– Мне очень приятно продолжать эту традицию. Мы просто и ненавязчиво учим ваших детей делать разные операции правильно. Молодежь, работающая на нашем предприятии, уверена в будущем. Вы живете в этом городе. Пусть вашим детям здесь будет тепло и уютно, – отметила Елена Перминова.

В 2020 году в Кирово-Чепецке корпоративные группы появились в трех детских садах: №19, №26 и №1. На эти цели компания «УРАЛХИМ» выделила 7 млн рублей. На сегодняшний день эти корпоративные группы успешно посещают 42 ребенка сотрудников нашего предприятия.