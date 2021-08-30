В Кирове подвели итоги летней трудовой смены школьников

В Октябрьском районе города Кирова состоялось торжественное подведение итогов трудового сезона. В рамках временного трудоустройства 145 подростков были обеспечены рабочими местами с мая по август. За это время среди них выявилось немало отличников труда, целеустремленных и ответственных ребят. Лучших из лучших пригласили на торжественное мероприятие по итогам трудового лета.

В «Апельсинке»

Во двор кинотеатра «Смена» стремительно входят группы ребят и девушек. Самыми первыми на этот своего рода праздник труда пришли два друга. Спрашиваю, понравилось ли им работать летом.

Даниил Норкин:

- Я работал разнорабочим, прибирал территорию возле кафе «Апельсинка». Вместе с другом мы подстригали кусты, пропалывали сорняки, а также разгружали старый склад, который стоял без дела много лет.

Кирилл Живаго:

- Мы очень много успели сделать за 15 дней. Работали дружно, не подводили друг друга, наоборот, поддерживали и подбадривали и другим ребятам помогали. Самая сложная работа у нас была на складе, и мы его расчистили почти за неделю. Он был забит старыми подошвами: «Апельсинка» - это бывшая обувная фабрика.

- Молодцы, ребята. Не жаль было такие солнечные дни тратить на работу?

- Нет! Даже приятно было от того, что ты приносишь кому-то пользу.

- Если не секрет, сколько заработали?

- Точно не помню, но нам даже добавку дали за хорошую работу.

Евгений Сергеев с друзьями из школы № 5 п. Костино трудились в «Кроне»: косили траву, занимались строительными работами, благоустройством.

Девочки красили скамейки, мыли подъезды. Одним словом, облагораживали территорию поселка.

- Родители не против были?

- Нет, конечно. Мы же еще и подзаработали немного.

Кино - в подарок

Напротив, как заметил Даниил Лучинин, ведущий специалист организационного отдела территориального управления администрации города Кирова по Октябрьскому району, чтобы записать детей на летние работы, родители даже занимают очередь.

- Подростков, желающих поработать летом, очень много, поэтому запись у нас начинается с 1 марта.

Мы занимаемся трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет на летнее время. Этим летом ребята работали в таких организациях, как «Северный берег», «Крона», «Апельсинка», завод ОЦМ. Всего было трудоустроено 145 человек. В основном ребята выполняли подсобные работы. Это уборка территории, озеленение района. Трудились они по два-три часа в день. И вот сегодня лучших из лучших мы пригласили сюда на награждение. Порядка 30 человек.

- А как вы определяли передовиков?

- У нас за каждой группой ребят был закреплен мастер, который давал им поручения, следил за качеством выполненных работ. И мы также выезжали в организации посмотреть, как ребята работают, вовремя ли приходят на работу, не прогуливают ли. Так и определились передовики, которых мы сегодня награждаем.

С приветственным словом на мероприятии выступил Юрий Кислицын, заместитель главы администрации города Кирова, начальник территориального управления по Октябрьскому району. Юрий Алексеевич поблагодарил ребят за эффективную трудовую деятельность, пожелал собравшимся успехов в новом учебном году, вручил благодарственные письма за безупречную работу и билеты в кинотеатр.

В. Георгиева.

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