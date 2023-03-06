В Кирове открыли плазмоцентр, забыв о так и не построенном заводе «Росплазма»

Фото: kirovreg.ru

Слушая и читая региональные новости, меня часто посещает ощущение, что всё это я уже ранее слышал и читал. На языке науки такое состояние называется «дежавю». И оно вновь посетило меня, когда я узнал, что в феврале в Кирове глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в присутствии губернатора Кировской области Александра Соколова и прочих высокопоставленных областных чиновников открыла новый плазмоцентр.

Пресс-служба регионального правительства тут же поспешила выдать это событие как очередное достижение кировского губернатора. Вот только у жителей нашей области память не как у аквариумной рыбки (хотя есть и такие, в том числе и в журналистском сообществе). Многие ещё не успели забыть, что под эгидой того же ФМБА в Кирове с 2005 года строился, но так и не был достроен завод «Росплазма». Хотя каждый губернатор за это время успел попиариться на данной теме.

Сегодня же заострение внимания на открытии плазмоцентра вызывает у жителей области больше вопросов (к той же Скворцовой), чем желание рукоплескать столь сомнительным достижениям.

С большими перспективами

Новый модульный плазмоцентр в Кирове был открыт 16 февраля. Располагается он в бизнес-центре «Баско», который находится по улице Воровского, 107.

На открытии плазмоцентра никто и словом не обмолвился о судьбе завода «Росплазма». Зато очень много слов было сказано об амбициозных задачах нового медицинского предприятия.

Как отметила Вероника Скворцова, этот плазмоцентр введён в эксплуатацию в рамках реализации первого этапа Концепции увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством по поручению Президента и Правительства Российской Федерации, утверждённой 9 февраля 2023 года председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

- Эта концепция будет реализована в три этапа, - пояснила руководитель ФМБА. - Первый этап фактически уже запущен, и сегодня мы находимся на открытии нового плазмоцентра как, собственно, одного из мероприятий реализации этой концепции. За один 2022 год мы сумели нарастить объемы плазмы для производства препаратов в три раза: с 33 до 90 тонн или тысяч литров.

По её словам, в этом году задача стоит ещё более амбициозная - увеличить заготовку плазмы до трёхсот тысяч тонн. Для этого по всей стране открываются новые центры, а также модернизируются те, что уже работают.

Мощность нового плазмоцентра в Кирове - производить порядка тридцати тонн плазмы. Кроме того, он - предприятие полного цикла: здесь будут не только заготавливать плазму, но и перерабатывать.

Александр Соколов солидаризировался с заявлениями Вероники Скворцовой (что, впрочем, не удивляет).

- Мы должны быть полностью независимы от импорта по составляющей плазмы, потому что она нужна и как сам донорский материал, и как сырьё для производства очень многих медикаментов, - сказал он. - Задачи, которые стоят в целом, - это за два года совершить то, чего не могли сделать в течение тридцати лет. Под руководством Федерального медико-биологического агентства эта амбициозная задача будет, безусловно, выполнена.

Но губернатор не мог не подчеркнуть, что данный плазмоцентр был открыт именно в нашей области.

- Киров был выбран для открытия плазмоцентра не случайно: у нас выстроена система оказания высокотехнологичной помощи, создана хорошая медицинская и образовательная база, которая готовит специалистов и в сфере здравоохранения, и в медико-биологической сфере, и биохимии, - заявил Соколов.

Более того, по словам главы региона, появление данного плазмоцентра - это ещё один кирпичик в создание мощного медицинского клас­тера в Российской Федерации на территории Кировской области.

Для доноров, как рассказали прессе присутствующие на открытии плазмоцентра чиновники, здесь созданы все необходимые условия. В день здесь смогут принимать 160 человек. Перед сдачей плазмы добровольцев при необходимости проконсультируют врачи-трансфузиологи.

А нам какой профит?

Будут ли реализованы все заявленные на открытии плазмоцентра «амбициозные цели» или нет, покажет время. Пока же в связи с этим событием есть несколько вопросов.

Во-первых, никто из высокопоставленных чиновников не озвучил сумму, которая была потрачена на создание кировского плазмоцентра. Из каких источников финансировался данный проект? Можно лишь с большой долей вероятности предположить, что деньги на него выделило ФМБА. Но если это так, то и заслуг у областного руководства в этом деле нет никаких. Разве что почтили они своим присутствием торжественное открытие.

Во-вторых, очень необычным является выбор площадки для размещения плазмоцентра. Напомним, что он открыт в бизнес-центре «Баско», собственником которого является бывший зампред областного правительства (во времена губернаторства Никиты Белых) Алексей Вершинин. На каких условиях он передал под плазмоцентр помещения (продал или сдал в аренду) - вопрос, который также остался без ответа.

Здесь нужно отметить, что серьёзный удар по торгово-офисным центрам нанесла пандемия коронавируса. Такого рода предприятия живут за счёт сдачи площадей в аренду предпринимателям. Коронавирусные же ограничения создали для них проблемы, прежде всего финансовые. Многие представители малого и среднего бизнеса либо закрылись полностью, либо приостановили свою деятельность. Арендованные ими в ТЦ места опустели.

А у «Баско», по имеющейся информации, и до 2020-го, коронавирусного года имелись свободные площади. Так что, «избавившись» от пустовавших помещений, Алексей Вершинин свою выгоду, скорее всего, не упустил.

В-третьих, новое кировское предприятие будет заниматься производством лекарственных препаратов из плазмы крови, но каких - Вероника Скворцова не сказала. Позволят ли развернуть подобное производство занимаемые плазмоцентром площади в «Баско» и какую выгоду получит от его работы областной бюджет? Об этом на открытии также промолчали.

Хотелось бы, конечно, получить ответы на эти вопросы. Вот только у чиновников есть масса способов от этого уклониться. Они не раз это демонстрировали, в том числе и в ситуации со строительством в Кирове завода «Росплазма».

Миллиарды в никуда

Когда в 2005 году было принято решение о строительстве в Кирове завода «Росплазма», то на него возлагалось много надежд. Прежде всего потому, что это было предприятие полного цикла.

Планировалось, что новое предприятие будет производить альбумин, иммуноглобулин и факторы свёртывания крови VIII и IX. Объёмы производства должны были практически полностью обеспечить потребность российского здравоохранения в этих препаратах.

После выхода «Росплазмы» на полную мощность завод смог бы ежегодно перерабатывать до 600 тонн плазмы.

Однако уже к концу 2009 года стало понятно, что все эти розовые мечты можно выкинуть в корзину. Из-за конфликта ФМБА с немецкой компанией «ГЛАТТ Инженертехник ГмбХ», получившей заказ на строительство завода, последнее было остановлено. Заказчик и исполнитель не сошлись в оценках размера суммы выполненных работ и объема средств на их завершение.

Этот скандал тогда и позже не раз комментировал экс-губернатор Кировской области Никита Белых и высказывал предположение, что завод всё же будет достроен.

В 2010 году стройка окончательно остановилась. К тому времени на неё уже было потрачено более семи миллиардов рублей. ФМБА удалось взыскать с немецкой фирмы через суд только чуть более трёх с половиной миллиардов.

Ситуация стала обрастать скандальными подробностями. Поползли слухи, что кое-кто из сотрудников ФМБА на этой стройке успел изрядно «погреть руки».

До 2016 года, когда председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение, на стройплощадке не было никакой активности. Но потом дело (вместе с имуществом) было передано корпорации «Ростех», а точнее, её подразделению «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио»).

Было создано акционерное общество «Киров Плазма», дольщиками которого стали «Нацимбио», «Фармстандарт» и итальянская компания Kedrion Biopharma. На подписании в 2017 году соответствующего соглашения был и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он подчерк­нул, что этот завод имеет для области «стратегическое значение», и выразил надежду на успешное завершение стройки.

И это было последнее известие о кировской «Росплазме». С тех пор о её судьбе нигде не упоминалось. По неподтверждённым слухам, завод вместе со всем оборудованием был продан. А вот удалось ли в результате возместить все потраченные из бюджета средства, неизвестно.

Зато в 2020 году стало известно, что в отношении чиновников ФМБА и Рос­здравнадзора было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Им вменялось в вину, что в Кирове так и не был построен завод по производству препаратов крови, в результате чего ущерб составил три с половиной миллиарда рублей.

Конечно, запущенный в феврале этого года плазмоцентр не идёт ни в какое сравнение с проектом создания завода. Ни по масштабу затрат, ни по занимаемым площадям, ни по финальному результату своей работы. Однако он в нашей области далеко не единственный и уж точно не первый.

В Кировской области уже давно работают плазмоцентры в Вятских Полянах, Кирово-Чепецке, Котельниче, Омутнинске, Слободском, Советске и Яранске. К сожалению, на их посещение у главы ФМБА Вероники Скворцовой времени на этот раз не хватило.

Иван ТРОФИМОВ.