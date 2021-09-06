В Кирове открылась выставка художников династии Шпак – Широковых

Фото: shirokovart.ru

Наверно, надо родиться с искрой Божией, чтобы потом на всём пути, предопределенном судьбой, дарить людям и вдохновение, и радость, и любовь. А еще показывать реальность без прикрас, искренне, душевно и восторженно…

Когда заходишь в зал, где экспонируется выставка «Фаина и Алексей. Начало творческой династии Шпак - Широковых», такие мысли поневоле и возникают. Она приурочена к 115-летию со дня рождения известного кировского скульптора и художника Фаины Ана­тольевны Шпак и посвящена творческой династии людей, у которых соединились воедино душа и кисть.

- То наследие, которое оставила в городе Фаина Анатольевна, очень большое и интересное, - говорила на открытии выставки научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова. - Приятно то, что скульптуры в городе есть, они сохранились до нашего времени. Допустим, все ли знают, что знаменитая скульптура «Урок труда» в парке «Аполло» (1956 год) - это её работа?

Действительно, я часто гуляю в старом парке и всегда присаживаюсь на скамью именно у этой скульптуры: бронзовые подростки увлеченно заняты каким-то важным и кропотливым делом. А рядом продолжается беспечная жизнь уже современных юных: нынешние ребятишки беззаботно ездят на самокатах, их фотографируют родители у работы, выполненной Ф. Шпак.

Однако главный экспонат открывшейся выставки - живописное полотно «Улица Карла Маркса в городе Кирове в годы Великой Отечественной войны», созданное Фаиной Анатольевной в 1945 году. На ней мы видим, как по улице идут озабоченные люди, несутся военные грузовики. День серый и тусклый, но Победа уже рядом - она чувствуется!

Организаторы выставки рассказали, что в тот же год газетное издательство «Кировская правда» (картина некоторое время находилась там) передало эту работу в музей. Сейчас она впервые представлена зрителям. Более 70 лет произведение хранилось в запасниках музея и его видели только некоторые специалисты. Картина даже не внесена в каталоги творческих произведенный Ф.А. Шпак.

Я же всегда интересуюсь военной темой. Вот и теперь остановился возле первых скульптурных работ Фаины Шпак - «Прощание» и «Отчаяние» («Горе»), созданных в 1942 - 1944 годах. Они - о личной трагедии мастера, связанной с проводами и гибелью мужа (солдат держит на руках ребенка - трогательно до слез).

Не пройдешь, разумеется, мимо исторических фотографий - о создании памятника В.И. Ленину на Театральной площади г. Кирова, о скульптурах и барельефах нашего города (например, мальчик с мандолиной на здании бывшего ДК профтехобразования).

Для меня же стало открытием то, что Фаина Анатольевна создавала ледовые скульптуры и городки на Театральной площади (Черномор, Дед Мороз). Причём сделаны они были так, как будто на века: все отточено, не придерешься!

Но есть еще часть выставки, рассказывающая о кировском художнике Алексее Петровиче Широкове, который прожил короткую (35 лет), но яркую жизнь. В 1943 году он пропал без вести (предположительно, погиб под Сталинградом). Со своей будущей женой Ф.А. Шпак А.П. Широков познакомился в Вятском художественно-промышленном техникуме, где молодые люди учились, на протяжении почти 15 лет они вместе шли по жизни. Среди его работ - «Старуха»: мудрое лицо женщины, перенёсшей тяготы, горе, боль. Еще - деревенские мотивы той Руси, ныне заброшенной и забытой: домики, резные оконца…

Дочь и внук Фаины Ана­тольевны Шпак и Алексея Петровича Широкова (Инна Алексеевна Широкова и ее сын Андрей Михайлович) тоже стали известными художниками, продолжив творческую династию.

Несколько лет назад Цен­тральный дом художника, Международная конфедерация союзов художников и Союз художников России организовали выставку «Творческая династия Широковых». На ней были выставлены работы Алексея Петровича Широкова, Фаи­ны Анатольевны Шпак, Инны и Андрея Широковых.

Тогда же в аннотации к вы­ставке написали: «Творческая династия художников Широковых - явление редкое и особенное даже в нашем искусстве, богатом дарованиями. Работы авторов дают прекрасную возможность убедиться, как очень разные по манере и по характеру письма мастера чутко и талантливо отразили каждый свою эпоху.

В творчестве скульптора Фаины Шпак отражена душа, по-женски сильная и нежная. Ее любимый мотив - юность, трогательная в своей ликующей радости, чистоте и незащищенности.

Следование духовным и художественным традициям русского реализма определяет манеру живописи дочери - Инны Широковой. В ее портретах, жанровых картинах и натюрмортах - мир любви и согласия, которые так любит и ждет русская душа…

Сын Инны - Андрей Широков (на фото) - живописец, обладающий своим особым мировосприятием и неповторимым творческим стилем. В портрете он раскрывает себя как художник, умеющий уловить и передать изменчивое настроение сиюминутного и отблеск вечного, таящегося в человеческой душе...»

Впрочем, Андрей, родившийся и воспитывавшийся в такой семье, не мог оказаться вне искусства. Он постигал азы ремесла в детской художественной школе, затем в художественном училище, а позднее совершенствовал свое мастерство в Доме творчества Союза художников РСФСР «Академическая дача». Об А. Широкове сейчас говорят, что у него, как и у других молодых авторов, были свои кумиры, но с самого начала творческого пути он никому не подражал, нашел собственную дорогу в сложный и притягательный мир искусства.

Посетители увидят, что значительное место в творчестве живописца занимает портрет, в котором запечатлены его современники, чаще всего родные, коллеги, друзья. Особенно охотно он пишет молодые лица.

Я много раз бывал на выставках Инны и Андрея. В картинах Инны Алексеевны подкупала житейская простота, яркая и чисто наша, ни с чем несравнимая, - вятская. В произведениях Андрея - всегда всё органично. В некоторых из них его модели одеты в различные национальные костюмы: «Портрет девушки в русском костюме» (1997), «Цыганочка» (1999), «Дениска в костюме пажа» (2002).

Определенное место в творчестве Широкова занимает натюрморт: «Натюрморт с пивом» (1998), «Натюрморт с рябиной» (2002).

Художник участвовал в международных пленэрах, тесно общается с деятелями культуры Белоруссии, стран Балтии, Польши, Словакии, Греции, Японии, Италии, США. Он работал в Польше и Греции, посчастливилось ему побывать и в Италии и Франции.

Вот так, от картины к картине, от экспоната к другому - и вся жизни как на ладони. Жизнь добрых, талантливых, удивительных людей - одной большой творческой династии.

А. ВЯТКИН.