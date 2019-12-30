В Кирове лечат «медицинских туристов» в ущерб жителям города и области

Депутаты Кировской гордумы не услышали ответов на свои вопросы в докладе регионального министра здравоохранения

Министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева депутаты Кировской городской думы ждали давно. На два предыдущих приглашения министр под разными предлогами отвечал отказом. А вопросов по медицине у народных избранников накопилось немало, и ответы они хотели бы получить, что называется, из первых рук.

И вот свершилось! На прошедшей неделе Андрей Черняев выступил на заседании думы. Чиновник рассказал депутатам, как обстоят дела с медицинским обслуживанием жителей областного центра. По его словам, вятской медицине за последние годы удалось добиться положительных результатов.

Вятская медицина делает успехи

Впрочем, разве кто-нибудь ждал, что руководитель регионального минздрава будет рассказывать о проблемах и трудностях? Искать вместе с народными избранниками их решение?

Думается, что подобных иллюзий нет уже ни у кого из жителей области. Все уже привыкли к тому, что от чиновников системы здравоохранения можно услышать лишь парадные реляции об очередных успехах. В крайнем случае - «вопрос находится под личным контролем первого заместителя председателя областного правительства Дмитрия Курдюмова».

Так же вышло и на этот раз. Свой рассказ о первичном звене кировского здравоохранения Андрей Черняев начал с перечисления достижений.

- В нескольких поликлиниках города проведены ремонтные работы, - сказал он. - Организованы мероприятия, позволяющие сделать посещение учреждений здравоохранения более комфортным (сделаны крытые колясочные, открыты комнаты кормления детей, внедрена система «Электронная очередь», запись на повторный прием происходит в кабинете врача и так далее). В итоге время ожидания в очереди в регистратуру сократилось в 2 раза, у кабинета участкового терапевта без предварительной записи - в 2,7 раза, а время общения врача с пациентом, напротив, увеличилось в 2,5 раза.

По словам министра, завершено создание гериатрической службы, идет работа по оказанию амбулаторной и стационарной паллиативной помощи, особое внимание уделяется развитию детского здравоохранения. Для сосудистых центров и центра онкологии и радиологии приобретается высокотехнологичное оборудование, применяются новейшие методики лечения с использованием современных препаратов.

Все «скорые» оснащены системами теле-ЭКГ с автоматической расшифровкой, а медработники имеют возможность в режиме реального времени получить консультацию кардиолога. Также с нового года кировчане, перенёсшие инфаркт и инсульт, будут получать лекарства бесплатно. На эти цели федеральный бюджет выделил 148 млн. рублей.

Что касается доступности онкологической помощи, то в 2020 году откроется два дополнительных амбулаторных центра на базе кировских больниц.

Решается, как отметил Андрей Черняев, и кадровый вопрос. Происходит это за счет увеличения квоты целевого приема в медицинские вузы, реализации программ профессиональной переподготовки узких специалистов, проведения профориентационной работы.

Ни о каких серьезных проблемах в медицинском обеспечении жителей областного центра городские депутаты в докладе министра практически не услышали. Есть отдельные недостатки, которые то тут, то там обнаруживаются, но они решаются в рабочем порядке.

К словам доверья нет

Выступление Черняева по просьбе корреспондента «ВК» прокомментировал один из инициаторов его приглашения депутат Юрий Шлемензон.

- Идея пригласить министра в гордуму возникла у меня после того, как на сайте правительства области был опубликован пресс-релиз о так называемом «медицинском туризме», - пояснил Юрий Львович. - Из него я узнал о «больших достижениях» в этой области.

О том, что к нам приезжает иногородних пациентов почти столько же, сколько проживает, к примеру, в Кирово-Чепецке. Ну это ладно. Но в пресс-релизе перечислены специальности врачей, которые работают с ними. Я-то думал, что медицинский туризм на 80 - 90 процентов составляют пациенты «травмы» (Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. - Ред.). Но оказалось, что это не так. Травматология, онкология и стоматология занимают всего около 28 процентов. А вот остальные 72 с лишним процента - это специальности, по которым ко мне с жалобами на невозможность попасть к врачу обращаются мои избиратели. К ним относятся невропатолог, эндокринолог, невролог и другие. То есть те специальности, которые востребованы. Мне называли цифры, что людям приходится ждать приема от двух до четырех недель. Причем речь идет даже не о стационарном лечении, а о первичном приеме.

По словам депутата, когда он рассказал об этом на заседании комиссии гордумы, коллеги согласились с ним в том, что нужно пригласить и заслушать по этому вопросу министра здравоохранения. Правда, потом, сокрушается депутат, вопрос перед министром был поставлен шире, чем предполагалось вначале.

- Меня не интересовало, что происходит со здравоохранением вообще, - обозначил свою позицию Юрий Шлемензон. - Меня интересовало: как отражается то, что мы привозим сюда 45 тысяч иногородних пациентов, на очередях кировчан к узким специалистам?

По словам депутата, ответа на этот вопрос в докладе министра он не нашел. Не услышал он его и в ответе министра на свой прямой вопрос по этому поводу.

Зато услышал другие цифры, породившие новые вопросы. Так, Андрей Черняев сказал, что в 2,7 раза сократилось время ожидания приема у терапевта. А что с чем сравнивается? От какого числа дробь?

- Было пять часов - стало два? - задал вопрос Юрий Львович. - Назовите конкретные цифры.

Министр и на этот прямой вопрос конкретного ответа не дал.

Городской депутат поставил под сомнение и другие «успехи» вятской медицины, о которых рассказал региональный министр. В частности, по лечению онкологических заболеваний.

- В докладе прозвучало, что у нас большой «прорыв» в онкологии произошел. У нас сократилась смертность от нее, - отметил Шлемензон. - Но у меня большие сомнения на этот счет. Я не знаю, кто и как это считал. Наша статистика - она такая…

По версии Шлемензона, игра цифрами статистики наблюдалась в 2000-е годы во время борьбы с алкоголизацией населения. Тогда медики показывали снижение случаев отравления алкоголем, однако при подсчетах почему-то стали исключать летальные случаи от употребления суррогатов.

- Поэтому у меня своеобразное отношение к медицинской статистике, - констатировал Юрий Львович. - Я ей фактически не доверяю.

В целом доклад министра Шлемензон назвал неинтересным. Во многом потому, что большая часть из того, что там было, озвучивалась уже не один раз. А вот по конкретным вопросам депутатов, например по перспективам открытия медпункта в Озерках, ответов так и не было.

В результате по итогам доклада и последующего его обсуждения Кировской городской думой было принято решение - в начале следующего года провести совместное рабочее совещание с депутатами по организации медицинской помощи населению областного центра.

Иван ТРОФИМОВ.