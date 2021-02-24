В Кирове акция «Снег на крыше» завершилась рекомендациями «смотреть вверх»

В начале февраля Центр общественного контроля ЖКХ при Общественной палате Кировской области (ОПКО) провел акцию «Снег на крыше». Судя по парадному рапорту, общественники считают ее успешной.

Но вот вопрос: насколько такого рода разовые мероприятия способны избавить кировчан от травм, которые они могут получить при падении снега с крыш? Может, активистам стоит пересмотреть методы своей работы?

Акция «Снег на крыше», как пишут о ней сами общественники, проводится с целью предотвращения ежегодных несчастных случаев. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ старается привлечь внимание граждан и управляющих компаний к образовавшимся на домах «гирляндам» из наледи и снега.

Это мероприятие проводится в текущем году не в первый раз. Так, например, та же Общественная палата сообщала о его проведении в январе 2016 года. И организовывал его всё тот же Центр общественного контроля ЖКХ. Сейчас сложно найти отчет о результатах мероприятия, но, наверняка, там было упомянуто и количество поступивших обращений, и количество домов, на крышах которых был обнаружен неубранный снег. И каков же результат? Ситуация резко улучшилась? Отнюдь. Уже в апреле того же года с крыши дома № 119 по Октябрьскому проспекту на 34-летнюю женщину сошла глыба.

Вот и в этом году результатом акции, как следует из отчета, стало получение 56 обращений от кировчан о неприбранных крышах по 87 адресам.

- Все поступившие обращения нами направлены в Государственную жилищную ин­спекцию Кировской области для принятия мер реагирования. Мы по-прежнему рекомендуем жителям следовать правилам безопасности при нахождении на улице: во-первых, стараться выбирать маршрут передвижения через аллеи, парки города, то есть как можно дальше от домов, где есть угроза схода снега; во-вторых, передвигаться по улице на расстоянии более двух с половиной метров от зданий и сооружений либо вплотную к зданию, что позволит избежать получения травм в результате схода снега, - комментирует итоги акции Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Таким образом, дело в очередной раз свелось к тому, что ГЖИ отработает поступившие из ОПКО жалобы кировчан, но, как показывают прошедшие уже после этой акции снегопады, на уборке крыш это скажется в самой незначительной степени.

Гораздо выгоднее в этом плане смотрится работа городской администрации. Как сообщает сайт ведомства, за уборкой крыш следят специалисты территориальных управлений, на постоянной основе работает телефон диспетчерской службы (76-00-00), куда можно сообщить о бездействии управляющей компании. Периодически проводятся рейды силами работников мэрии.

Так, например, на этой неделе его провели совместно тер­управление, департамент городского хозяйства и Гос­жилинспекция. Они выехали на улицу Романа Ердякова и оценили состояние уборки крыш. По нескольким адресам были обнаружены крупные сосульки на кровлях. Более того, с крыши дома № 3 по улице Романа Ердякова ледяные наросты свисают непосредственно над пешеходной зоной.

- В адрес управляющей компании («Почин». - Ред.) ранее направлялось предостережение, но нарушение не устранено по сей день, - сообщила главный специалист теруправления по Октябрьскому району Светлана Шихова. - На сегодня по данному нарушению управ­ляющая компания привлечена к административной ответственности. Ей предстоит вы­платить штраф в размере ста тысяч рублей.

Всего же в отношении УК «Почин» в теруправлении Октябрьского района будет составлено девять протоколов за неочищенные крыши и дворовые территории. Штрафные санкции за такого рода нарушения - от 50 до 300 тысяч рублей.

Не знаю, помогут ли штрафы очистить снег с крыш. Как показала предшествующая практика, есть немало управляющих компаний, для которых они не играют никакой роли. Но всё же это выглядит более действенным инструментом, нежели рекомендации от Центра общественного контроля ЖКХ. Может быть, ОПКО стоит призадуматься над методами работы? Тем более что при палате действует группа общественного контроля за ремонтом дорог, которая ранее показывала хорошие результаты благодаря постоянному мониторингу проведения работ.

Иван ТРОФИМОВ.