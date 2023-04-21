В Киров едет единственный в мире театр на песке

Гастроли уникального театра продлятся всего два дня

4 и 5 мая на сцене «Театра на Спасской» кировчане вновь увидят спектакли единственного в России и мире театра на песке. Впервые город познакомился с постановками этого театра осенью прошлого года на фестивале «Вятка – город детства». В этот раз «Театр на песке» привезёт в наш город два спектакля – «Царевну-лягушку» (0+) и спектакль «Помню», поставленный по воспоминаниям детей, переживших Великую Отечественную войну (12+).

Московский «Театр на песке», первый песочный театр в мире, был создан в 2019 году. Каждый спектакль этого театра – сплав музыкальной импровизации и радиотеатра с песочной стихией под руководством Екатерины Шеффер, лауреата многочисленных международных конкурсов песочной анимации.

Создатели театра работают с песком – живым природным материалом. Они ищут свой собственный художественный язык, в основе которого лежат три главных компонента – шедевры мировой литературы, завораживающая красота песочной анимации и музыка. А в результате возникают постановки, никого не оставляющие равнодушными.

В мае кировчане увидят две новые работы театра. Во-первых, спектакль по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка», адресованный самым юным зрителям. Эту сказку гости сыграют 5 мая. А вечером 4 и 5 мая детей среднего и старшего школьного возраста и взрослых зрителей «Театр на песке» приглашает на документальный спектакль «Помню». В основе постановки – дневниковые записи человека, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Накануне очередной годовщины Дня Победы, которую весь мир отметит 9 мая, ожившие на экране воспоминания очевидцев тех страшных лет напомнят зрителям о мужестве и стойкости, о жажде жизни и вере в будущее, о свете, живущем в человеческом сердце даже в самые тёмные времена.