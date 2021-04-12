В каком состоянии находится маневренный жилищный фонд в городе Кирове?

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В жизни иногда происходят трагические случайности, когда люди остаются без крыши над головой, без документов и даже без вещей. В общем, без всяких средств к существованию.

Так было, например, после аномального наводнения в Иркутской области в 2019 году, когда пострадало около 800 семей, или после взрыва бытового газа в марте этого года в Нижнем Новгороде, когда потребовалась помощь 40 семьям, или когда в Краснодаре в прошлом году из-за пожара лишилось крова более 50 семей. И это не считая стихийных бедствий, таких, как землетрясения, сели, лавины и цунами. Никто от такого не застрахован. Все, как говорится, под Богом ходим.

Но как же в подобных случаях быть людям, на которых обрушился такой удар судьбы? Часто на помощь им приходят другие граждане. Кто-то несет одежду, кто-то - продукты, кто-то - кухонную утварь и бытовые приборы. Государственные службы выделяют материальную помощь и строят новое жильё взамен утраченного, как это было в том же Иркутске.

К счастью, такие масштабные трагедии происходят не каждый день. Чаще мы сталкиваемся с менее вопиющими ситуациями. Особенно в малых городах или на окраинах областных центров, застроенных бараками и частными домами. Где-то - в силу их ветхости, где-то - из-за того, что построены они из дерева, случаются разные печальные казусы, когда одна или две семьи оказываются на улице.

Например, такой случай произошел в Кирове в нынешнем феврале при пожаре деревянного дома на улице Бородулина. Там не только погибло пять человек, но и спасенные граждане остались без крова. Последних набралось 13 человек.

Их судьба не оставила безучастными кировчан. В экстренном порядке был организован сбор вещей. Госпитализированным детям оказана психологическая поддержка в Кировском центре социальной помощи семье и детям. Министерство социального развития Кировской области выделило денежную помощь. А кировская городская администрация предоставила жильё из так называемого маневренного фонда.

Вот только квартиры для погорельцев оказались в плачевном состоянии, и городским чиновникам пришлось в срочном порядке делать там ремонт, чтобы они стали пригодны для проживания. Естественно, это породило важный, на наш взгляд, вопрос: что в Кирове происходит с маневренным фондом и почему это жильё в экстренной ситуации оказалось не готово принять граждан?

По нормам и правилам

Маневренный фонд относится к специализированному жилью, которое формируется органами местного самоуправления. Обращение с ним регулируется нормами Жилищного кодекса РФ, хотя в обособленный вид жилищного фонда он не выделен. Впрочем, пусть эта тема волнует юристов и депутатов. Гражданам от этого «ни жарко ни холодно».

Кому же предоставляют квартиры из маневренного фонда? Во-первых, тем людям, в чьем доме идут капитальный ремонт или реконструкция. Во-вторых, гражданам, которые лишились жилья из-за проблем с банками. В-третьих, жильцам квартир и домов, которые вследствие чрезвычайных обстоятельств оказались непригодными для проживания. Ну и, наконец, как написано в законе, «в иных случаях, предусмотренных законодательством».

Прописаны и нормы выделения такого жилья. Оно предоставляется из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.

И последнее. Договоры по найму жилья из маневренного фонда составляются только на конкретный срок.

Это - основные положения, которые необходимо знать тем, кто так или иначе интересуется данной темой.

Однако в каждом муниципальном образовании маневренный фонд имеет свою специфику. Есть она и в Кирове.

Как сообщили в городской администрации, в ее ведении находится 280 жилых помещений, которые и составляют кировский маневренный фонд. Каждое территориальное управление администрации по тому или иному городскому району ведет его учет, осуществляет контроль за его использованием, принимает в установленном порядке решения по его заселению.

Предоставление этих квартир гражданам, по словам чиновников, «носит заявительный характер». Решение об их предоставлении либо об отказе в этом «принимается только на основании заявлений граждан о предоставлении жилого помещения в специализированном (маневренном) фонде и других, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги, документов».

Обследование таких помещений проводится регулярно, утверждают в мэрии. Его осуществляют специалисты территориальных управлений. Если они обнаружат, что квартиры не вполне пригодны для проживания, то информация передается в департамент городского хозяйства для включения этих помещений в план ремонта с учетом выделяемых бюджетных ассигнований.

По информации горадминистрации, на цели ремонта всех освободившихся муниципальных жилых помещений (в том числе жилых помещений маневренного фонда) в 2021 году, по состоянию на 30 марта, было выделено почти 1,35 миллиона рублей. В настоящее время осуществляется ремонт двух жилых помещений маневренного жилищного фонда.

В экстренном порядке

Интересно, что на сегодняшний день из 280 квартир маневренного фонда областного центра 232 заселены. Кто, когда и на каком основании давал на то разрешение, в мэрии не сообщили. Да это и не так важно. Думается, что даже прокурорская проверка в этом случае ничего не даст.

Но на что необходимо обратить внимание: если там живут люди - значит, помещения для этого приспособлены и, как пишут сами чиновники, «не требуют ремонта». Хотя и здесь не всё так однозначно.

Как пожаловался корреспонденту «ВК» один из представителей горадминистрации, граждане, получившие жильё из маневренного фонда, не всегда добросовестно к нему относятся.

- Вы, когда въезжаете в квартиру, делаете там ремонт, приспосабливаете ее под себя, - сказал он. - А здесь почему-то некоторые жильцы считают, что текущий ремонт им обязана делать городская власть. Хотя есть правило: сдай жилые помещения в том виде, в каком ты их получил. Вот только не все ему следуют. В результате доводят жильё до самого неприглядного состояния. Мы недавно были в одной из квартир, так там прежний жилец даже подоконник вырвал. Непонятно - зачем? И с таким отношением не раз приходилось сталкиваться.

Естественно, при таком отношении к своему временному жилью со стороны кировчан в городе не одно и не два помещения, которые нужно привести в порядок. А для того и суммы в бюджете должны быть, как минимум, на порядок, а то и в несколько раз больше. Да где ж их взять? Вот и приходится вести ремонт по мере поступления средств.

Однако, как показала практика, в экстренных случаях нет ничего невозможного. Так, погорельцам с улицы Бородулина Ленинское территориальное управление предоставило жильё из маневренного фонда на улице Потребкооперации, 12.

- Из этих четырех семей у двух семей нет другого жилья, куда бы они смогли переехать, поэтому городом принято решение разместить эти семьи в маневренном специализированном жилищном фонде муниципальном, - сказала начальник Ленинского территориального управления Оксана Шишкина. - Дома 1970 года постройки. Да, они требуют ремонта, мы с вами согласны, но аварийными и непригодными для жилья они не признаны. Основное условие предоставления жилья в маневренном фонде - оно должно соответствовать техническим требованиям, санитарно-гигиеническим, требованиям противопожарным.

По словам нашего собеседника, данные квартиры до этого обследовались специалистами теруправления и в департамент городского хозяйства была подана заявка на их ремонт.

Соответственно, они были включены в план. Но в связи с чрезвычайными обстоятельствами сроки проведения работ пришлось изменить.

Сегодня, по словам чиновника, жильцы уже въехали в него.

Однако проблемы с маневренным фондом в том же Ленинском районе Кирова на этом не исчерпаны. По словам Оксаны Шишкиной, из всего районного маневренного фонда свободной осталась лишь одна квартира. При этом заявлений от граждан на предоставление помещений очень много.

А напоследок хотелось бы привести слова руководителя Кировского жилищного управления Игоря Меркулова.

- В этом году в Кирове в рамках городской программы собираются отремонтировать 35 помещений маневренного фонда, - сообщил он.

Сергей СМОЛИН.