В Год педагога и наставника руководство Кировской области занялось топонимией

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Кто из нас не запомнил на всю жизнь имя своей первой учительницы? Других педагогов со временем забываешь, а ее – никогда. Память сохраняет ее черты, ее голос и то, чему она тебя научила. Вот только не встречал я, куда б меня судьба ни заносила, ни одного памятника этим удивительным женщинам. Да и не только им. Много ли учителей у нас удостоились хотя бы отдельного стенда в районном краеведческом музее? И это, согласитесь, неправильно.

На недавней еженедельной планёрке губернатор Кировской области Александр Соколов предложил называть новые улицы именами учителей.

- У нас новые улиц возникают, - сказал он. - На обсуждение жителей выносится, как их назвать. Среди наших региональных педагогов есть много хороших фамилий. Давайте посмотрим и несколько улиц по итогам этого года вынесем на обсуждение.

Вот только городская топонимика в последние годы обрастает больше скандалами, чем несет позитивные сигналы обществу. Не получится ли так и на этот раз?

Дело нужное и важное

Идея называть городские улицы именами выдающихся педагогов в целом здравая. Тем более что Соколов и сам по первому своему образованию - учитель истории, а 2023 год объявлен согласно указу Президента РФ Годом педагога и наставника. И сегодня, на наш взгляд, главной задачей является эту идею не опошлить, не свести ее к кампанейщине, избежать формализма при принятии решений.

Гнать «цифирь» по переименованиям, чтобы выполнить указание главы региона, недопустимо. А давать улицам учительские фамилии нужно не только в этом году, но и в будущие. Лишь так можно не просто отметить огромный вклад отдельных педагогов в воспитание юношества, но и в целом изменить отношение к профессии учителя. А то, что его нужно менять, очевидно.

В интернете не раз появлялись видеоролики об издевательствах учеников над своими педагогами. У нормальных людей они ничего, кроме брезг­ливости и праведного гнева, не вызывают. Но каждому мыслящему человеку ясно, что такое отношение к старшим, к своим учителям появилось у школьников не случайно. Оно стало результатом многолетней политики государства в образовательной сфере.

Там, где обучение менее важно, чем плата за него, где преподаватель не учит, а оказывает «образовательные услуги», где «дипломы» и «аттестаты зрелости» покупаются, где набор знаний подменяет воспитание, иного и быть не может.

Сегодня на государственном уровне эти перегибы пусть медленно, но начинают исправлять. Тому свидетельство - объявление этого года Годом педагога, пересмотр системы оплаты труда учителей, возвращение учебному процессу воспитательных функций. А уж пропагандировать опыт и достижения самых лучших в этой непростой профессии - сам Бог велел.

По всему ПФО, а не только в Кировской области, в этом году пройдет немало мероприятий, связанных с учительством. Например, в Уфе собираются установить памятник первому учителю. Есть предложение провести специализированный стрит-арт, в рамках которого украсить торцы многоэтажек репродукциями кадров из фильмов о школе.

Прекрасный пример тому уже есть. Правда, не у нас, и даже не в ПФО, а в подмосковном городе Балашиха. Там художник Сергей Юраков украсил стену дома изображением персонажей советского художественного фильма «Доживем до понедельника».

В рамках этой логики лежит и предложение о присвоении улицам фамилий выдающихся педагогов.

По проторённой дорожке

Инициатива губернатора Соколова, повторим, выглядит привлекательно. Тем более что речь в ней идет не о переименованиях, а о присвоении имен НОВЫМ улицам. Но много ли таковых появляется в городах и весях нашей области?

Если исключить областной центр, где строительство жилых домов идет активно, в остальных населенных пунктах объемы застройки в основном ограничиваются малоэтажными домами, и крайне редко они образуют целую новую улицу. Впрочем, даже в Кирове новые улицы появляются не каждый год.

Где будут муниципальные чиновники набирать объекты для наименований? Выход у них только один - переименовывать уже имеющиеся.

Но такое в Кирове уже проходили. Всем памятно, как в 2012 году городская администрация «ломала через колено» горожан, чтобы «возвратить исторические наименования» четырём кировским улицам. Кстати, опять же, как и в случае с восстановлением Александро-Невского собора, по просьбе анонимной «инициативной группы». Но кировчане - люди упрямые, и все опросы показали провальность этой затеи. Тогда волевым решением городской думы, которую в то время возглавлял Владимир Быков, улицы всё же были переименованы. Так улица Большевиков стала Казанской, Дрелевского - Спасской, Степана Халтурина - Пятницкой, а Энгельса - Преображенской.

Уже тогда такое переименование дурно попахивало. В нём явно проступало стремление вычеркнуть советское прошлое из нашей истории. А с другой стороны, новоявленные переименователи уподобились тем же большевикам с их попытками «отменить» царское прошлое. Но если последние делали всё по идейным соображениям, то сказать так о тех муниципальных чиновниках, что принимали решение в 2012 году, язык не поворачивается.

Где найти столько имён?

Впрочем, отсутствие новых улиц вовсе не значит, что в том же Кирове, например, нет географических объектов, которым можно присвоить имена учителей. Просто к делу нужно грамотно подойти.

После присоединения к областному центру Нововятска появилось несколько дуб­лирующих названий улиц. Например, улица Блюхера есть и в Ленинском, и в Нововятском районе города, такая же ситуация с ул. Володарского, Воровского, Восточная, Дерендяева, Железнодорожная, Заводская, Западная, Калинина, Карла Либкнехта, Кирова, Советская и прочих. В общем, разгуляться есть где. Вот только внимания на такое дублирование многие годы никто не обращает, хотя это часто и вносит путаницу (особенно с доставкой писем и посылок). Почему бы не устранить проблему предложенным губернатором способом? Однако хватит ли для этого имен?

И ещё. Стоит ли зацикливаться только на улицах? Ведь в каждом городе или посёлке городского типа есть общественные места, которые можно назвать именами учителей, - парки, скверы, площади. А если и нет таковых, то в рамках благоустройства населённых пунктов их все­гда можно создать целевым образом. Так, например, в Советске появился сквер в часть учительницы русского языка и литературы, поэтессы Ларисы Поляковой.

И что не менее важно для любого города и посёлка - найти достойного педагога, чью память можно увековечить. Каковы должны быть критерии такого отбора? Одно безусловно: учителя должны знать несколько поколений жителей этого населённого пункта, а о делах педагога потомки должны вспоминать и через 50 - 100 лет. Иначе будет как с улицей Горбачёва в Кирове. Кто сейчас помнит, что это фамилия не первого президента СССР, автора перестройки и развала великой державы, а первого руководителя вятских социал-демократов?

Поэтому вокруг имени избранного педагога должен существовать или быть сформирован некий ореол, если хотите - миф о «больших заслугах и достижениях». А над этим в связке должны работать историки, краеведы, местная педагогическая общественность и СМИ. Имидж не возникает сам по себе, его создают. И уж точно это дело не одного года.

Учитывая всё вышесказанное, сегодня трудно предположить, во что выльется эта губернаторская инициатива и каков будет результат. Но одно можно утверждать определенно: выполнить пожелание главы региона будет непросто.

Иван ТРОФИМОВ.