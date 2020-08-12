В филиале «КЧХК» завершили ремонт агрегата азотной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершен остановочный ремонт на одном из пяти агрегатов азотной кислоты УКЛ-7 №3.

Во время ремонта были выполнены все запланированные экспертизы промышленной безопасности трубопроводов и аппаратов. По результатам внутреннего осмотра устранили выявленные дефекты и провели чистку оборудования. Выполнено техническое обслуживание «сердца» агрегата – технологической газовой турбины ГТТ-3М. Также коллективом во время остановочного ремонта УКЛ-7 №3 была произведена важная операция – замена всех необходимых фильтрующих элементов.

Среди крупных работ – замена подогревателя хвостовых газов II ступени. Это позволит снизить сопротивление газового тракта иповысить производительность агрегата. Замена подогревателей I ступени и холодильника-конденсатора улучшит теплообмен и степень абсорбции, что положительно отразится на экологических показателях и стабильности работы оборудования.

В ремонте приняли участие сотрудники цехов азотной кислоты, ремонта технологического оборудования, а также работники подрядных организаций.

Также в этом году на агрегате УКЛ-7 №3 обновили лакокрасочное покрытие – антикоррозионную защиту.