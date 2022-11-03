В филиале «КЧХК» завершилась подготовка к осенне-зимнему периоду

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершилась подготовка систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона.

Комплекс мероприятий выполнен согласно графикам подготовки к осенне-зимнему периоду. Проведены проверки и испытания на прочность и плотность, промывка оборудования и теплосетей, а также планово-предупредительные ремонты динамического оборудования мазутного и котельного хозяйств.

Крупной работой стала реконструкция парового котла — второго, переведенного на автоматизированное рабочее место (АРМ). Ранее машинисту центрального управления котлами приходилось осуществлять ведение процесса со старых щитов управления вручную.

К осенне-зимнему периоду подготовлена бойлерная установка, отвечающая за снабжение всего предприятия горячей водой и отоплением. На ней проведено техобслуживание запорной и регулирующей арматуры, обследовано и опрессовано теплообменное оборудование, сделан плановый ремонт. Завершены обслуживание и настройка газового оборудования.

Руслан Сабреков, главный энергетик филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

На предприятии километры теплосетей. Чтоб отопительный сезон прошел в безаварийном режиме, перед тем, как подать тепло в производственные корпуса и бытовые помещения, мы производим полную ревизию и опрессовку коммуникаций систем теплоснабжения.