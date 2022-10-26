В филиале «КЧХК» завершен ремонт агрегата азотной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершен плановый ремонт агрегата азотной кислоты УКЛ-7 №2 в цехе азотной кислоты.

Ежегодно здесь проводят экспертизу промышленной безопасности технологического оборудования, ревизию аппаратов и трубопроводов, замену катализатора, фильтров. Эти мероприятия позволяют обеспечить безопасность, стабильность и восстановить проектные характеристики работы агрегата.

Самой крупной работой этого года стала замена нижней части контактного аппарата, где проходит реакция окисления аммиака. Заменен пароперегреватель котла-утилизатора нитрозных газов. Обновлены электроконтактные манометры, которые отвечают за показания давления на всех важных узлах газотурбинной установки ГТТ-3М, в том числе они расположены на механизмах противоаварийной защиты агрегата.

Андрей Северюхин, главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

По итогам ремонта агрегат УКЛ-7 №2 повысил показатели производительности. В целом регулярные капитальные ремонты позволяют контролировать состояние агрегатов и их мощность, повышают отказоустойчивость систем, обеспечивают энергоэффективность и надежность работы всего оборудования.