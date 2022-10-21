В филиале «КЧХК» завершен капремонт в цехе производства аммиачной селитры

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в цехе производства аммиачной селитры завершен ремонт узла получения 90-процентного раствора аммиачной селитры (РАС) и реконструирован узел получения модифицирующей добавки.

Специалисты цеха и ремонтных служб завода устранили дефекты, провели ревизию запорной и регулирующей арматур, отсечных клапанов, отремонтировали насосы. Проверку также прошло электрооборудование и устройства регулирования. Обновлено программное обеспечение автоматизированных рабочих мест. Проведена экспертиза промышленной безопасности.

В этом году в цехе также заменено оборудование по производству модифицирующих добавок для известковой аммиачной селитры: установлен новый реактор большего объема, два более мощных дозировочных насоса, а также новый насос для подачи добавок. Все это позволит повысить качество выпускаемой продукции.

Андрей Ходырев, начальник цеха аммиачной селитры филиала «КЧХК»:

Узел получения 90-процентного раствора аммиачной селитры всегда работал на максимальных нагрузках. После проведенной реконструкции и капремонта у нас будет запас прочности, что положительно скажется на надежности работы оборудования и стабильности технологического процесса.

Традиционно капитальный ремонт узла проходит в начале осеннего сезона: выполняется диагностика технологического оборудования, его чистка и промывка. В этом году ремонтные работы были завершены с опережением срока. Цех запустил производство на двое суток раньше.