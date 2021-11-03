В филиале «КЧХК» выполнили годовой план по учебным тренировкам

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провели очередную плановую учебную тревогу. Темой тренировки стал пожар-вспышка на открытой площадке при нарушении герметичности одного из трубопроводов природного газа.

По сценарию тренировки бригада сторонней организации из двух человек во время проведения огневых ремонтных работ на узле УТ47/421 нарушила герметичность действующего трубопровода природного газа 0,6 МПа, из-за чего произошла утечка газа с последующим возгоранием. В результате пожара произошла деформация элементов трубопровода природного газа 0,6 МПа с образованием факельного горения. Один из ремонтников, выполнявших работы, получил ожоги различной степени тяжести и остался на площадке узла УТ 47/421, где и был обнаружен при проведении отделением газоспасательной службы разведки. В ходе учебной тренировки производился спуск пострадавшего с площадки, находящейся на 10 метровой отметке эстакады.

«В этой тренировке сотрудники газоспасательной службы нашего предприятия впервые отработали практические действия по эвакуации пострадавшего с эстакады с помощью специального снаряжения. В ходе учений мы увидели ошибки и недочеты, которые будем устранять и отрабатывать последовательность правильных действий на следующих учебно-тренировочных занятиях. На сегодняшний момент, все службы отработали удовлетворительно. Условный пожар был локализован, люди спасены. Все поставленные перед службами задачи были выполнены в полном объеме», – прокомментировал Сергей Завьялов, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности филиала.

В проведении учебной тревоги приняли участие специалисты газоспасательной службы филиала «КЧХК», сотрудники СПСЧ №3 и фельдшер «МСЧ-52». Тренировки, направленные на отработку верных действий в условиях ЧС, проводятся ежегодно в каждом подразделении, согласно графику. Рассматриваются и прорабатываются все возможные сценарии аварийных ситуаций и их последствия для каждого цеха. Исходя из этого выстраивается работа на учебных тренировках. План текущего года по проведению учебных тренировок в филиале выполнен. Следующий этап – будут сделаны выводы и составлены корректировки на будущую работу.