В филиале «КЧХК» выбрали лучших сварщиков

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» состоялся конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. Участие в нем приняли 13 человек.

Конкурсанты прошли несколько этапов. В творческой визитке участники рассказали о себе и своем профессиональном пути. В теоретической – ответили на 60 специализированных вопросов по сварке и 10 вопросов по правилам пожарной безопасности.

На практике необходимо было выполнить сварку неповоротного сварного шва методом ручной дуговой сварки, что встречается при выполнении ежедневной работы. Оценивались также подготовка рабочего места, пооперационный контроль сборки и сварки, ее качество. Важным критерием оценки было соблюдение правил и норм охраны труда.

Конкурсная комиссия, подводя итоги состязания, отметила хорошие результаты работы за год в части осуществления сварочных работ и достаточную квалификацию сварщиков для выполнения поставленных задач на предприятии.

– Конкурс профмастерства – это своего рода подведение итогов за год, а этот год был очень насыщенным. В прошедшем году были получены свидетельства «Национального агентства контроля сварки», подтверждающие готовность предприятия использовать аттестованные технологии сварки. Это позволяет нам выполнять все виды сварочных работ на опасных объектах нашего завода. В дополнение к имеющимся, получены разрешения на право выполнять работы полуавтоматической сваркой емкостного оборудования, сосудов высокого давления, грузоподъемных механизмов и металлоконструкций на опасных объектах нашего завода, – рассказал главный сварщик отдела главного механика Аркадий Бондарев.

По итогам конкурса места распределились следующим образом: первое место занял Илья Дудин, электрогазосварщик 7 разряда. Второе место у Дмитрия Мокрушина, электрогазосварщика 6 разряда. Тройку призеров замкнул Ярослав Попов, электрогазосварщик 8 разряда.