В филиале «КЧХК» выбрали лучших ремонтников

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел конкурс профессионального мастерства среди линейных руководителей по ремонту технологического оборудования.

На победу смогли претендовать сотрудники, которые предоставили конкурсной комиссии личные характеристики, включающие стаж работы на предприятии и в отрасли, уровень квалификации. В трех конкурсных этапах свое мастерство продемонстрировали 12 человек.

В первом туре мастера по ремонту технологического оборудования и механики участков цехов представили свои визитные карточки на тему «Мое призвание», где в творческой форме рассказали о выборе профессии. На этом этапе конкурсная комиссия оценивала работы по десятибалльной шкале.Во втором туре участники определяли теоретические знания коллег. Каждому конкурсанту предстояло ответить на 52 вопроса и заработать максимальное число баллов –70. Третий этап конкурса – практический. Нужно было выполнить эскиз, определив дефекты деталей машин и аппаратов. За безошибочное выполнение начислялось 70 баллов.

–Конкурсы профессионального мастерства на нашем заводе–уже традиционное мероприятие. С их помощью мы можем оценить уровень подготовки персонала, увидеть потенциал для дальнейшего роста. Многие специалисты не пересекаются в работе, здесь они могут пообщаться, обменяться опытом, продемонстрировать свои знания. Это уже спортивный интерес, как и в любом конкурсе. А для нас это возможность увидеть, какие вопросы стоит проработать с сотрудниками, а также заинтересовать участников развиваться в профессии. Например, углубить свои знания по тем вопросам, которые окажутся сложными в теоретической части конкурса, – прокомментировала Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу.

По итогам конкурса дипломом 1 степени награжден Николай Крестьянинов, механик участка цеха 54. Диплом 2 степени вручен Михаилу Менщикову, мастеру по ремонту технологического оборудования цеха 37. Дипломом 3 степени отмечен Роман Дворяшин, мастер по ремонту технологического оборудования цеха 37. Все участники конкурса профессионального мастерства среди линейных руководителей по ремонту технологического оборудования будут поощрены денежными призами от профсоюзной организации КЧХКпо итогам текущего месяца.