В филиале «КЧХК» выбрали лучших газоспасателей и специалистов электрослужб

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошли конкурсы профессионального мастерства. Первый – среди руководителей и специалистов электрослужб ремонтных и производственных подразделений. За звание лучших боролись 18 работников предприятия в возрасте до 40 лет.

На этапе теории за 60 минут конкурсантам необходимо было продемонстрировать свои знания основ электротехники, правил устройства и эксплуатации электроустановок. Далее – показать навыки по оказанию первой помощи пострадавшим. В испытании «Визитная карточка» участники удивляли жюри самопрезентациями на тему «Горжусь своим делом».

Практическое задание состояло из двух частей. Участники проверили исправность и пригодность представленных средств защиты, применяемых в электроустановках, с описанием выявленных неисправностей на бланке ведомости дефектови оформили бланки наряда с проведением целевого инструктажа производителю работ по представленной схеме.

По итогам всех этапов конкурса пьедестал поделили сотрудники цеха ремонта электрооборудования. Третье место –Алексей Головизнин, мастер по ремонту электрооборудования, серебряный призер – Дмитрий Норсеев, инженер по наладке и испытаниям. Победитель конкурса – Иван Шиляев, энергетик цеха.

В конкурсе профмастерства среди газоспасателейфилиала «КЧХК» приняли участие 20 сотрудников. Первым этапом стала проверка теоретических знаний: 60 вопросов по нормативным документам предприятия, медицинской, психологической, тактико-специальной технической подготовке.

Следующее испытание – проведение отработки навыков выполнения сердечно-легочной реанимации на фантом-системе AmbuMan с контролем в специализированной компьютерной программе.Газоспасатели удивляли жюри творческими номерами на тему «Горжусь своей профессией» на этапе «Визитная карточка».

«Этот этап конкурса профмастерства стал очень познавательным для жюри и для нас, руководителей службы. Мы увидели своих сотрудников с другой стороны. Сотрудникиизготовили колоритные презентации и читали стихотворения собственного сочинения», –поделился Сергей Санников, начальник ГСС.

Самыми зрелищными и многозадачными стали практические этапы. Первое испытание – экипировка в боевую одежду на скорость. Заключительный этап состоял из пяти практических упражнений: надеть герметичный химически-стойкий защитный костюм и изолирующий дыхательный аппарат, проверить аппарат, включиться в него, подготовить пострадавшего к эвакуации из емкости и выключить аппарат.

Третье место в конкурсе газоспасателей– у Михаила Конькова. Второе место занял Павел Плотников. Победителем стал Алексей Волков. Лучшие газоспасатели были награждены дипломами и денежными премиями, а служба в честь праздника получила в подарок новую технику.