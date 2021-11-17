В филиале «КЧХК» выбрали лучших электромехаников

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел конкурс профессионального мастерства среди электромехаников по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (САиПТО). Испытания проводились в рамках ежегодного конкурса «Профессионал-2021».

В трех конкурсных этапах свое мастерство продемонстрировали 16 человек. Первое испытание – творческое – «визитная карточка». В песнях, стихах и слоганах с презентацией видеороликов участники за пять минут должны были раскрыть тему домашнего задания «Я горжусь своей профессией».

Второй этап конкурса – теоретический. Участники отвечали на 100 вопросов теста по основам электротехники, правилам охраны труда при использовании электроустановок, проходили проверку уровня подготовки по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Заключительный этап испытаний – практический. Надо было выполнить два задания: настроить параметры датчика давления «Метран-150» за 30 минут и за такое же время привести в действие клапан с позиционером IP8000. Рабочие места для участников были оборудованы всеми необходимыми схемами и инструментами.

«Конкурсную комиссию особенно порадовали результаты практической работы. Два участника, стаж работы которых меньше трех лет, показали 100% результат. Остальные тоже достойно выдержали испытание. Стоит отметить, что задания были довольно сложные. Конкурсы профессионального мастерства проводятся в нашем филиале традиционно. Это хороший инструмент для выявления лучших работников и стимулирования их к дальнейшему профессиональному развитию. А с них берут пример и их коллеги», –прокомментировал Николай Хворов, главный приборист-главный метролог филиала, председатель конкурсной комиссии.

По итогам конкурса дипломом победителя награжден Николай Широков, электромеханик по средствам автоматики и приборов технологического оборудования (САиПТО) 6 разряда цеха автоматизации, механизации и систем (ЦАМиС), второе место у Евгения Боталова, электромеханика по средствам автоматики и приборов технологического оборудования (САиПТО) 5 разряда ЦАМиС. Дипломом 3 степени отмечен Алексей Седых, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда ЦАМиС. Победители и призеры конкурса будут поощрены денежными призами.