В филиале «КЧХК» выбрали лучшего оператора дистанционного пульта управления

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел конкурс профессионального мастерства среди операторов дистанционного пульта управления (ДПУ) в химическом производстве.

Оператор ДПУ — это специалист, являющийся руководителем оперативного технологического персонала. Он должен знать процесс как на своем рабочем месте, так и обладать разносторонними знаниями о работе аппаратов химического производства, иметь знания в механике, материаловедении, автоматизации.

В конкурсе приняли участие 19 человек. Им предстояло пройти четыре этапа. В домашнем задании участники поздравили предприятие с 45-летним юбилеем. Продемонстрировали свои теоретические знания, отвечая на вопросы теста по основам химической технологии, процессам и аппаратам, по автоматизации производства. В практическом задании оценивались знания ведения технологических процессов на конкретном рабочем месте. Практика включала проверку навыков по оказанию первой помощи пострадавшим.

По итогам конкурса лучший результат показала Светлана Маркова, оператор ДПУ в химическом производстве 7 разряда, второе место занял Андрей Федоров, оператор ДПУ в химическом производстве 8 разряда (оба работают в цехе производства сложных минеральных удобрений), третье — Александр Токарев, оператор ДПУ в химическом производстве 6 разряда цеха производства аммиака.

Владимир Кощеев, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по производству:

От знаний, умений, квалификации оператора ДПУ зависит качество продукции, объемы выпуска, безопасность технологического процесса. Повышение квалификации специалистов имеет большое значение. И этот конкурс — еще один стимул к их развитию.