В филиале «КЧХК» установили производственный рекорд

Цех сложных минеральных удобрений филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поставил новый производственный рекорд. За 2020 год здесь произвели 908248 тонн продукции. Это на 24 тысячи тонн больше плана и на четыре тысячи тонн больше предыдущего рекорда 2019 года.

Основная продукция, которую выпускает цех – это NPKS 27:6:6:2; 22:7:12:2; 24:6:12:2; 21:10:10:2, известково-аммиачная селитра, сульфонитрат, кальцийазотосульфат. При таких объемах выработки подразделение повышает и качество продукции. Полученные в цехе удобрения регулярно входят в «100 лучших товаров России». Так, к примеру, в 2020 году марка Сульфонитрат в очередной раз стала лауреатом данного конкурса. В цехе-рекордсмене уделяется особое внимание проектам, направленным на повышение качества удобрений.

- 8 января 2021 года цехом получена 22-х миллионная тонна удобрений. Этот новый рекорд - заслуга всего коллектива, как инженерного и рабочего состава цеха 58, так и смежных подразделений, поставляющих сырье для сложных удобрений, а также сотрудников отделов главных специалистов филиала. Это результат совершенствования технологического режима, внедрения инвестиционных программ и цифровых технологий, модернизации производства, - говорит Александр Черноусов, начальник цеха.

Рекордные тонны удобрений отправятся на несколько континентов планеты: в регионы России, в страны Европы, Южной Америки и Африки.