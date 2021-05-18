В филиале «КЧХК» стартовала благотворительная акция «Дерево добра»
ОБЩЕСТВО
В филиале «КЧХК» стартовала благотворительная акция «Дерево добра», приуроченная к Международному дню защиты детей.
Ежегодно в компании проходят благотворительные мероприятия, направленные на поддержку различных социальных групп. Инициатором акции «Дерево добра» выступило руководство филиала. Провести ее было решено совместно с Кирово-Чепецким отделением временного пребывания детей и подростков.
Сейчас в центре временного пребывания находится около 60-ти детей в возрасте от трех до 15 лет. Каждый написал свое желание на самодельной открытке с аппликациями, рисунками и стихами. Все открытки поместились на импровизированном «Дереве добра» на территории завода.
Сотрудники филиала могут выбрать одну или несколько открыток с дерева, а могут объединиться с коллегами и осуществить желания детей из приюта. Все просьбы скромные: малыши просят куклы, машинки и мячи, те, кто постарше, просят конструкторы и игры тетрис.
«Дети, как никто другой, нуждаются в нашей поддержке, особенно, если мы говорим о детях, которые попали в такую трудную ситуацию. Поэтому в наших силах поддержать их и сделать немного счастливее, исполнить их скромные желания», – рассказал директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский.
Акция продлится до конца мая. Подарки детям будут вручены в июне.
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