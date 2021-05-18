В филиале «КЧХК» стартовала благотворительная акция «Дерево добра», приуроченная к Международному дню защиты детей.

Ежегодно в компании проходят благотворительные мероприятия, направленные на поддержку различных социальных групп. Инициатором акции «Дерево добра» выступило руководство филиала. Провести ее было решено совместно с Кирово-Чепецким отделением временного пребывания детей и подростков.

Сейчас в центре временного пребывания находится около 60-ти детей в возрасте от трех до 15 лет. Каждый написал свое желание на самодельной открытке с аппликациями, рисунками и стихами. Все открытки поместились на импровизированном «Дереве добра» на территории завода.

Сотрудники филиала могут выбрать одну или несколько открыток с дерева, а могут объединиться с коллегами и осуществить желания детей из приюта. Все просьбы скромные: малыши просят куклы, машинки и мячи, те, кто постарше, просят конструкторы и игры тетрис.

«Дети, как никто другой, нуждаются в нашей поддержке, особенно, если мы говорим о детях, которые попали в такую трудную ситуацию. Поэтому в наших силах поддержать их и сделать немного счастливее, исполнить их скромные желания», – рассказал директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский.

Акция продлится до конца мая. Подарки детям будут вручены в июне.