В филиале «КЧХК» реализован уникальный проект по безотходному производству нитрата-кальция

В филиале «КЧХК» компании «Уралхим» завершились пуско-наладочные работы по проекту «Переработка кека из производства нитрата кальция».

На стадии очистки при производстве нитрата кальция от примесей возникает осадок, который принято называть кеком. Он выводится из технологической схемы на узле фильтрации. Частично кек использовали в производстве известково-аммиачной селитры в виде наполнителя, частично отправляли на хранение.

Для реализации проекта были закуплены специальные фильтр-прессы компании «Диффенбах», а также доработано реакторное оборудование. Теперь все составляющие кека сначала будут разделяться в новом технологическом процессе и возвращаться в производство нитрата кальция и сложных минеральных удобрений.

«Уже после комплексных опробований новой схемы мы смогли увидеть небольшой ожидаемый экономический эффект. Сейчас в планах выйти на полную окупаемость проекта по капитальным вложениям. По нашим расчетам на это уйдет менее пяти лет», – прокомментировал начальник научно-технического отдела предприятия Руслан Гараев.

Проект уникальный, эта технология еще нигде не опробована. Поэтому инженеры научно-технического отдела совместно с наладчиками от поставщиков фильтр-прессов разработали собственные практические программы и инструкции для аппаратчиков, обслуживающих узел переработки кека.

Новая схема – большой шаг вперед в технологии получения нитрата кальция. С ее помощью предприятие сократит затраты на покупку сырья, высвобождаемого от переработки кека, а также сделает производство нитрата кальция практически безотходным и улучшит качество выпускаемых удобрений. Стоимость проекта составила174 млн рублей.