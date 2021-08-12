В филиале «КЧХК» реализован проект стоимостью более 50 млн рублей для улучшения качества продукции

В филиале «КЧХК» ввели в строй установку барабанной обработки гранул сложных минеральных удобрений (NPKS) тальком и аминомасляной смесью. В проект вложено более 50 миллионов рублей.

Основная задача такой методики обработки – снизить слеживаемость продукта и обеспечить возможность поставки удобрения в самые отдаленные точки мира без потери качества. Этот опыт успешно применяется и другими производителями.

Суть технологии в том, что тальк, подаваемый на входе в барабан вместе с гранулированным продуктом, забивает поры на поверхности гранул. После этого в барабане происходит обработка гранул масляной смесью, подаваемой через форсунку. В результате аминомасляная смесь создает эффект пленки, делая гранулы более гладкими. Примерный расход талька на тонну продукта составляет пять килограммов.

Новая производственная установка включает 8-метровый барабан-кондиционер, вес которого превышает 10 тонн, три конвейера, элеватор, весы для продукта и талька и приемный бункер под тальк.

«В июле этого года состоялся пуск новой установки. Первые результаты лабораторных исследований качества обработки мы уже получили: продукт улучшил свои показатели. Будем продолжать наблюдения за тем, как он будет вести себя на практике. Проект направлен на повышение качества удобрений NPKS и на обеспечение удовлетворенности потребителей нашей продукции», – прокомментировал главный технолог по минеральным удобрениям филиала «КЧХК» Михаил Крупнов.