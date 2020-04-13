В филиале «КЧХК» реализован инвестпроект по охлаждению продукции

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершен инвестиционный проект по модернизации процесса охлаждения линейки готовых продуктов – сложных удобрений NPKS.

Цель проекта– сократить энергопотребление производств за счет замены аппарата, где проходило охлаждение. Старое оборудование с охлаждением по типу «кипящего слоя» заменили на пластинчатый теплообменник «Солекс» высотой 11 метров.

Продукт подается сверху в аппарат, падает вниз и охлаждается от соприкосновения с пластинами, внутри которых циркулирует холодная вода. Для повышения эффективности его падение несколько замедляется потоком осушенного воздуха, поступающего снизу. В этом случае объем воздуха, который прокачивается через аппарат, значительно меньше объема, необходимого для создания кипящего слоя, поэтому и воздуходувки используются значительно менее энергоемкие.

«Теперь продукт охлаждается с начальной температуры 85°C до 35°C. Раньше охлаждали до 40°C. Но планируя эту реконструкцию, мы решили предъявить повышенные требования компании «Солекс». Понижение конечной температуры продукта и обработка его осушенным воздухом снижает слеживаемость удобрения, что для нас особенно важно», – ­рассказал главный технолог по минеральным удобрениям отдела реконструкции и модернизации филиала «КЧХК» Михаил Крупнов.

В корпусе, где установили новое оборудование, три идентичных технологических нитки, из них пока одна модернизирована. В планах – усовершенствовать все нитки в корпусе, установить на них такие же холодильники.

Результат внедрения проекта – снижение расхода электроэнергии на 9,5 киловатт на тонну продукта.Стоимость проекта составила 65,8 млн рублей.