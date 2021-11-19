В филиале «КЧХК» провели Неделю качества

В филиале «КЧХК» отметили Международный день качества. Неделя качества прошла в компании с 8 по 12 ноября 2021 года.

На предприятии была организована прямая телефонная линия с участием работников филиала и специалистов блока качества. Традиционно прошла тематическая викторина. Сотрудники проверили свои знания в области истории возникновения международной системы качества и системы менеджмента качества завода, вспомнили факторы, влияющие на качество продукции и производства. Лучших отметили денежными сертификатами. Проявить творческие способности все желающие могли в конкурсе четверостиший, посвященных теме качества в работе и повседневной жизни. Лучших наградили сладкими призами и корпоративными сувенирами.

Также на предприятии прошел отбор специалистов для награждения почетным знаком «Отличник качества». Лучших выбирали среди тех, кто принимал активное участие в мероприятиях, направленных на повышение качества продукции и процессов производства в 2021 году.

«День качества – хорошая возможность еще раз проанализировать работу предприятия в области качества во всех направлениях, поблагодарить коллег за сознательное отношение к обеспечению качества выпускаемой продукции, за совершенствование процессов и процедур на своих рабочих местах, всестороннее продвижение идей качества в жизнь», – отметила заместитель директора филиала «КЧХК» по качеству Оксана Иванкина. – Подобные мероприятия, приуроченные к празднику, подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития как компании «Уралхим», так и общества в целом».

Специалисты филиала «КЧХК» приняли участие в международном форуме «Всемирный день качества – 2021». На сайте Роскачества прошли онлайн-трансляциии круглых столов и выступлений ведущих экспертов в области качества из России, США, Израиля, Австралии, Беларуси и других стран, а также представителей органов власти Российской Федерации, бизнеса и отраслевых объединений. Любой желающий мог посмотреть трансляции, задать вопросы, услышать мнения специалистов.