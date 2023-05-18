В филиале «КЧХК» прошли пожарно-тактические учения

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошли показные пожарно-тактические учения Специального управления ФПС №16 МЧС России. Такие мероприятия проводятся на предприятии один раз в год.

Основная цель — демонстрация слаженности действий сотрудников МЧС России с администрацией охраняемого объекта по спасению и эвакуации персонала, а также отработки действий по тушению условного пожара.

Во время эвакуации были привлечены все службы спасения предприятия. Задействовано 34 человека личного состава Спецуправления № 16, восемь единиц пожарной техники, приведено в готовность шесть единиц техники резерва.

Сергей Завьялов, руководитель направления по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

От нашего предприятия в учениях были задействованы четыре единицы транспорта служб жизнеобеспечения и реагирования. В результате слаженных действий всех подразделений условный пожар был потушен, спасено пять сотрудников, эвакуировано 193 человека. Все службы отработали и уложились в нормативы, которые были поставлены перед ними.