В филиале «КЧХК» прошли пожарно-тактические учения

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошли показные пожарно-тактические учения Специального управления ФПС № 16 МЧС России с привлечением специализированной техники и огнетушащих веществ.

По тактическому замыслу в одном из помещений административно-бытового здания возник пожар. Семь человек из-за огня и дыма не смогли самостоятельно покинуть корпус. Условия проведения учений были максимально приближены к реальным: для имитации дыма использовалась специальная дым-машина.

На учениях пожарные и газоспасатели «КЧХК» продемонстрировали полное развертывание сил и средств с реальной эвакуацией людей с верхних этажей и кровли здания при помощи высотной техники. В пункте оказания медицинской помощи пострадавшим предоставили всю необходимую помощь.

В ходе учений отрабатывались вопросы взаимодействия персонала, газоспасательной службы и служб жизнеобеспечения с подразделениями управления по организации работы оперативного штаба, ликвидации пожароопасной ситуации. По итогам состоялось совещание с представителями всех задействованных служб и подразделений, на котором подробно проанализирован ход действий.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«На нашем заводе подобные учения проходят регулярно. Это важно и для персонала, и для службы МЧС. Тренировки направлены в первую очередь на отработку правильных навыков и действий во время ЧС для обеспечения безопасности сотрудников завода и оборудования производств».

Дмитрий Степанов, начальник Специального управления ФПС № 16 МЧС России:

«После срабатывания в корпусе сигнала «Пожар» аварийные службы, личный состав и спецтехника СПСЧ № 3, 1 прибыли своевременно, был организован оперативный штаб. Подводя итог, можно отметить слаженность действий всех участников тушения условного пожара и их высокий профессионализм при ведении необходимых действий».