В филиале «КЧХК» прошла обзорная экскурсия на новое производство нитрата кальция

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» запустили новую установку по производству нитрата кальция. Ее строительство было завершено в конце 2020 года, и уже в феврале она выпустила первые гранулы удобрения. На знакомство с новым производством были приглашены представители региональных телевизионных СМИ.

Для них провели краткую экскурсию –гости увидели этапы фасовки и погрузки готовой продукции, а также посетили новую лабораторию, где специалисты будут проводить проверку качества нитрата кальция. В действующей лаборатории журналистам продемонстрировали физические и химические свойства продукта.

Производство нитрата кальция в филиале «КЧХК» осуществляется с 2013 года. Вторая очередь была запущена в 2016 году.

– Производство нитрата кальция на заводе расширяется. Строительство новой очереди – это крупнейший инвестиционный проект последних лет. Общий объем его финансирования составил 1,4 млрд рублей. Установка уже выпускает готовую продукцию. Она даст прибавку в производстве нитрата кальция в объеме до 93 тысяч тонн в год, – рассказал Александр Гусев, заместитель директора филиала «КЧХК» по развитию.

Сейчас на предприятии налажен выпуск различных марокнитрата кальция. Продукт пользуется спросом в агросекторе, нефтяной и строительной отраслях. В отличии от нитрата кальция производства других мировых компаний он не содержит воду, в его составе не более 1% селитры. Также нитрат кальция кирово-чепецкого производства не слеживается несмотря на то, что антислеживатель в его составе отсутствует.

– Строительство нового производства – это всегда хорошая новость, в первую очередь, для нас, как для компании-производителя. Растущий спрос на продукцию подтверждает ее качество и уже утвердившийся авторитет на российском и мировом рынках. Также расширение производства создает дополнительные рабочие места – почти 90 новых вакансий. Это положительно для экономики города и региона в целом, – подчеркнул Анатолий Шаблинский, директор филиала «КЧХК».

Также Анатолий Шаблинский кратко осветил итоги работы предприятия за 2020 год и поделился планами по развитию завода.

- Основное направление компании «УРАЛХИМ» и нашего предприятия в частности – программа цифровой трансформации. Переходим в «цифру», улучшаем и облегчаем труд наших работников, повышаем эффективность управления производством. Цифровизация позволит сократить число человеческих ошибок при ведении технологических процессов, даст возможность оперативно принимать эффективные управленческие решения. Ряд проектов уже реализован, например, онлайн-советчик на агрегатах БГС, и сейчас в проработке еще несколько,–отметил Анатолий Шаблинский.

https://www.youtube.com/watch?v=2hP-VcMpbd4