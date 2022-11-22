В филиале «КЧХК» прошла экскурсия для студентов ВятГУ

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» посетили студенты Вятского государственного университета (ВятГУ), обучающиеся по направлению «Техносферная безопасность процессов и производств».

Сергей Завьялов, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) филиала «КЧХК»:

Мы давно сотрудничаем с высшими учебными заведениями. Стоит отметить, что к нам на экскурсии и практику приходят студенты, обучающиеся не только на химических направлениях. Служба ОТ и ПБ также заинтересована в привлечении новых кадров.

Основной целью встречи стало знакомство со спецификой работы специалистов службы охраны труда и промышленной безопасности. Студенты пообщались с будущими коллегами и оценили, как серьезно в «Уралхиме» относятся к безопасности сотрудников и гостей предприятия. Учащиеся прослушали вводный инструктаж, познакомились с видами средств индивидуальной защиты и работой газоспасательной службы. Чтобы студенты могли понять масштабы работы всего предприятия, для них была проведена обзорная экскурсия.

Ирина Соловьева, старший преподаватель кафедры промышленной безопасности и инженерных систем ВятГУ:

Выпускникам очень важно посещать возможные места работы и видеть реальные условия, в которых им предстоит трудиться. Как раз после подобных экскурсий студенты понимают, готовы они связать свою дальнейшую жизнь с работой в сфере охраны труда или нет.

«Уралхим» является партнером многих учебных заведений Кирово-Чепецка и Кирова, организует целевое обучение, предоставляет возможность прохождения производственной практики.