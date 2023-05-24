В филиале «КЧХК» прошел конкурс наставников

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел конкурс среди наставников.



На предприятии действует институт наставничества: опытный специалист следит за первыми шагами новичка в профессии, передает ему свой опыт, дает необходимые советы. Значимость работы признана на государственном уровне: 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника.

В конкурсе приняли участие 15 человек. В своих визитных карточках они отметили важность своей деятельности, ее роль в адаптации молодежи, поделились своим опытом. После проверки теоретических знаний участники продемонстрировали процесс обучения молодого сотрудника на своем рабочем месте. Для воссоздания ролевой модели поведения роль ученика выполнял один из членов конкурсной комиссии, не знакомый с данной работой.

По итогам всех этапов лучший результат у Дарьи Багиной, лаборанта химического анализа производственной лаборатории, второе место заняла Наталья Петренко, машинист расфасовочно-упаковочных машин цеха погрузки продукции, третье — Андрей Погудин, оператор дистанционного пульта управления цеха производства аммиака.

Все участники награждены корпоративными сувенирами. Призеры получили дипломы и денежные премии от предприятия и профсоюзной организации.