В филиале «КЧХК» прошел аудит интегрированной системы менеджмента

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел первый надзорный аудит интегрированной системы менеджмента качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.

Эксперты АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» оценили соответствие интегрированной системы менеджмента (ИСМ) филиала международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ 12.0.230-2007.

Марк Александров, руководитель аудиторской группы:

«Год от года филиал «КЧХК» компании «Уралхим» демонстрирует развитие и совершенствование ИСМ. Мы видим реализацию тех принципов, которые положены в основу стандартов и соблюдаются в рамках декларации политики компании по всем трем направлениям сертификации. Наши предложения по улучшению системы на предприятии внедряются. Это показала проверка выполнения корректирующих действий и рекомендаций за предыдущий год».

В 2021 году компания «Уралхим» работала в условиях неопределенности, связанной с рисками внешнеэкономической нестабильности, негативного воздействия пандемии COVID-19. Несмотря на все сложности, сбоев в функционировании процессов не было благодаря принятым мерам. По итогам года результативность функционирования ИСМ в филиале «КЧХК» составила 91,9%.

Оксана Иванкина, заместитель директора филиала «КЧХК» по качеству:

«Аудиты полезны, поскольку способствуют выявлению возможных несоответствий, рисков и возможностей. В этом году внешний аудит системы филиала требованиям международных стандартов попал под проверку органа по сертификации АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». Службой по аккредитации Соединенного Королевства (UKAS), в очередной раз, подтвержден высокий уровень и зрелость системы, лидерство и приверженность руководства. Аудиторами были отмечены вовлеченность начальников цехов и персонала в систему, чистота и благоустройство территории цехов №51, №58, высокий уровень профессиональной компетентности и ответственности персонала, развитие автоматизированных систем.Знание своих слабых сторон, постоянная аналитика и оценка собственных возможностей – три основных положения, на которых основывается интегрированная система менеджмента».

В ходе проверки эксперты отметили улучшение качества и потребительских характеристик готовой продукции филиала в результате внедрения технических и организационных мероприятий, вовлеченность первичной профсоюзной организации по вопросам безопасности и приверженность международному стандарту ISO45001.

По итогам аудита филиал подтвердил соответствие требованиям стандартов менеджмента качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.