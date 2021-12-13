В филиале «КЧХК» проходят практику учащиеся ВАПКа

12 студентов третьего курса Вятского автомобильно-промышленного колледжа, обучающиеся по специальности «Химическая технология неорганических веществ», проходят производственную практику в подразделениях филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим». По окончании колледжа им дополнительно будут присвоены две профессии – лаборант химического анализа и аппаратчик.

Новые знания учащиеся получают в основных производственных цехах. Они изучают инструкции и регламент производства, знакомятся с технологическими схемами и чертежами аппаратов, описывают принципы их работы. Затем готовят материал для курсовой работы, а в последствии и выпускной дипломной работы. Каждый из практикантов закреплен за руководителем производственной практики.

Студентка Анастасия Артамонова вместе с руководителем практики – инженером-технологом участка №2 цеха производства азотной кислоты Владимиром Михеевым изучают процесс образования азотной кислоты-абсорбцию, а также химические процессы, происходящие в газовом промывателе поз. К-27. Третьекурсник Дмитрий Емшанов и начальник участка №3 производства аммиака Иван Кузнецов разбирают процессы по сероочистке на агрегате аммиака.

– Благодаря практике молодые люди получают важные навыки и знания. Они знакомятся с производством воочию. Руководители практики в доступной форме преподносят им сложные химические процессы, проходящие в аппаратах, сосудах, знакомят с устройством сложного оборудования. В дальнейшем это сыграет важную роль в их дальнейшей мотивации к обучению и освоению будущей профессии, – отметил Владимир Михеев.

Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим» на протяжении долгих лет тесно сотрудничает с Вятским автомобильно-промышленным колледжем. Со студентами заключаются договоры о сотрудничестве, им выплачивается стипендия. Руководители и специалисты предприятия проводят экспертизу учебных программ, участвуют в учебном процессе в качестве преподавателей, выступают в качестве независимых экспертов в конкурсах профессионального мастерства и являются членами государственных экзаменационных комиссий.

Выпускники, прошедшие практику в филиале «КЧХК», сдают экзамены на высокие баллы и могут рассчитывать на повышенный квалификационный разряд при трудоустройстве.