В филиале «КЧХК» подвели итоги первого полугодия

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подвели производственные и финансовые итоги первого полугодия 2021 года. Отмечается рост объема выпуска ряда удобрений и финансовых показателей.

Объем производства готовой продукции за шесть месяцев текущего года составил 1 млн 372 тыс. тонн, что чуть выше аналогичных показателей прошлого года. Продукция производилась в объемах и номенклатуре в соответствии с конъюнктурой рынка.Всего в цехе производства сложных минеральных удобрений произведено 441 тыс. тонн готовой продукции.Цех аммиачной селитры и азотофосфата выпустил 642 тыс. тонн, что на 2% больше прошлогодних показателей.

За первое полугодие 2021 года произведено 183 тыс. тонн азофоски марки NPKS 27:6:6:2, рост – 16% по отношению к первому полугодию 2020 года. Отмечается рост производства и нитрата кальция. Объем выпуска продукта вырос на 25%. Это связано с открытием третьей очереди производства нитрата кальция в феврале этого года.

За шесть месяцев текущего года выручка филиала «КЧХК» составила 26 млрд рублей, что на 38% больше аналогичного периода 2020 года.Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 9 млрд рублей. Отчисления в областной и городской бюджеты – 591 млн рублей.

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский прокомментировал результаты работы предприятия в первом полугодии 2021 года: «Несмотря на период пандемии, мы держим курс на развитие, продолжаем улучшать производственные и финансовые показатели. Предприятие полномерно решает задачи модернизации производств, реализует инвестиционные и экологические проекты. Кроме того, завод выполняет все взятые на себя обязательства в рамках социального партнерства с городом Кирово-Чепецком и Кировской областью».