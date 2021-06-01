В филиале «КЧХК» отметили День химика

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню химика.

Накануне праздничных выходных состоялось награждение лучших сотрудников. Руководители предприятия совместно с главой города вручили памятные адреса, почетные грамоты и благодарственные письма федерального, регионального и городского уровней, а также награды предприятия. Звание «Почетный химик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получила Екатерина Пурецкая, начальник лаборатории аналитических исследований.

Лауреатом премии имени Валентина Уткина стал Николай Хворов, главный приборист и главный метролог филиала.

Корпоративное праздничное мероприятиедля химиков и их семей традиционно прошло на территории санатория-профилактория «Перекоп». Тематика мероприятия «Золотые 80-е, лихие 90-е, или назад в будущее!» включила в себя все лучшее из тех времен. Более15-ти тематических зон для гостей: фитнес с «Синди Кроуфорд», телепередача «Аншлаг» во главе с юмористом Святославом Ещенко, игровая зона «Диснейленд» с множеством батутов, ростовыми куклами, музей и кинотеатр под открытым небом, рок-музыканты, игры «Поле чудес», «Угадай-мелодию», «Зов джунглей» и многое другое.

«Я рад поздравить коллег с профессиональным праздником – Днем химика! В прошлом году из-за пандемии праздник не состоялся, поэтому в этом году мы рады вдвойне тому, что смогли собраться все вместе. Позади еще один год плодотворной работы. Несмотря на все ограничительные меры, производственные показатели филиала росли, коллектив пополнялся молодыми специалистами. Мы продолжаем сотрудничать по многим направлениям с городом, где мы все с вами живем, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается! Благодарю всех тех, кто трудился и трудится на заводе сейчас. Желаю свежих идей, научных прорывов, достижения намеченных целей и успешной реализации всех замыслов. Крепкого здоровья вам и вашим семьям!», – поздравил химиков директор филиала «КЧХК» Анатолий Шаблинский.

Главным событием стал концерт «Дискотека 80-х-90-х», на котором заводчан поздравляли Сергей Васюта с группой «Сладкий сон», Александр Айвазов, шоу Михаила Потапова «MoscowHooK». Химиков постарше радовали своими композициями солисты ВИА «Пламя» и «Самоцветы».

Заключительным блоком звездной дискотеки стало выступление хедлайнеров вечера – заслуженной артистки России Алены Апиной и группы «Кар-мэн». Перед выступлением Сергей Лемох с юмором поздравил кирово-чепецких химиков с праздником и пожелал, чтобы «химия развивалась и была безопасной», а сотрудникам – добра и здоровья!

Завершился праздник грандиозным фейерверком.