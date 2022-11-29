В филиале «КЧХК» определили лучших газоспасателей

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел конкурс профессионального мастерства среди газоспасателей. В нем приняли участие 20 человек.

В первой части конкурсанты представили визитную карточку, где раскрыли тему «Горжусь своей профессией». Вторым этапом стало тестирование по вопросам оказания первой и психологической помощи пострадавшему, тактико-специальной и технической подготовки.

Следующие задания были практическими. Газоспасатели выполняли сердечно-легочную реанимацию в специализированной компьютерной программе; выполняли нормативы по переодеванию и физической подготовке.

Еще один этап включал несколько упражнений с изолирующим защитным костюмом и демонстрацию использования изолирующего дыхательного аппарата.

Члены комиссии отметили высокий уровень знаний участников. Победителем конкурса стал Максим Кулябин. Второе место занял Дмитрий Лямин, третье место — у Сергея Ашихмина. Призеры получили денежные премии от предприятия и профсоюзной организации.