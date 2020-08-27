В филиале «КЧХК» начали модернизацию агрегата азотной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в цехе производства азотной кислоты началась реализация инвестиционного проекта на агрегате АК-72/2. Работы стартовали во время остановочного ремонта агрегата.

Инвестиционный проект по реконструкции узла окисления аммиака проходит в два этапа: первый – в 2020 году, второй – в 2021 году. Основная цель первого этапа – повысить степень конверсии аммиака. Базовая реакция для получения азотной кислоты – это окисление аммиака кислородом на катализаторных сетках. Степень конверсии показывает долю аммиака, прореагировавшего по целевой реакции до оксида азота NO.

Чтобы сократить траты сырья, на нескольких узлах производства провели модернизацию. В контактных аппаратах заменили поддерживающее устройство стандартной конструкции на устройство нового типа, установили каталитический пакет оптимальной конфигурации, реконструировали смеситель и смонтировали схему электророзжига катализаторных сеток. На узле испарения аммиака поставили новые фильтры газообразного аммиака. Они приведут к более качественной очистке аммиака от масла, вредного для катализатора.

Благодаря реализованным мероприятиям смешение аммиака с воздухом будет проходить более равномерно, а эффективность работы всего узла окисления аммиака повысится. Дополнительно сократили число плановых остановок на замену катализаторных сеток: раньше эта процедура проходила два раза в год, после внедрения инвестпроекта – раз в год. Это плюс 48 часов работы агрегата, то есть примерно 2,6 тысячи тонн моногидрата азотной кислоты в год.

Стоимость первого этапа составит 66,3 млн рублей.