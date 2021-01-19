В филиале «КЧХК» модернизировали весовое оборудование для автотранспорта

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» появились новые промышленные весы– для максимально точных данных по отгрузке продукции.

Высокие требования на предприятии предъявляют не только к качеству готовой продукции, но и к учету сырья и удобрений. Поэтому вспомогательные устройства, особенно весоизмерительную технику, постоянно совершенствуют.

Еще несколько лет назад на заводе заменили механические рычажные весы на современные – с использованием цифровых тензометрических датчиков и контроллеров. Требования к измерениям ужесточаются с каждым годом, и в 2020 году было необходимо решить задачу по обеспечению измерения не только общего веса продукции, но и нагрузки на каждую ось транспортного средства.

Специалисты предприятия нашли несколько вариантов. После всестороннего анализа приняли предложение компании-производителя имеющихся на заводе весов –модифицировать их, добавив возможность снятия данных по количеству осей и осевым нагрузкам, которые измеряются автоматически при движении автомобиля по весовой платформе. Это выполняется только программным способом, благодаря замене программного обеспечения весового контроллера. Чтобы такой способ взвешивания стал возможным, должно быть высоким и качество подъездных путей. Дорогу отремонтировали с привлечением подрядной организации.

Замену программного обеспечения весового контроллера и наладку весов проводили с участием сервис-инженеров компании-производителя весов, специалистов цеха автоматизации, механизации и систем и метрологической лаборатории филиала «КЧХК». Заключительный и важный этап работы – поверку весов – выполнили специалисты сторонней организации из Нижнего Новгорода. Они подтвердили метрологические характеристики модернизированного оборудования.

Также современные весы представляют собой информационную систему, которая помимо основной измерительной функции ведет учет отгруженной продукции, хранит информацию о грузах и автомобилях и обеспечивает ее просмотр для работников предприятия с компьютеров. Такой подход позволяет легко модифицировать информационную часть системы в соответствии с требованиями заказчиков, не прибегая к помощи сторонних организаций.