В филиале «КЧХК» модернизировали узел отгрузки готовой продукции

В филиале «КЧХК» реализовали инвестиционный проект по реконструкции узла отгрузки готовой продукции в цехе производства аммиачной селитры.

Основная задача – увеличить объемы поставки аммиачной селитры, расфасованной в биг-беги (мягкие контейнеры). Ожидаемый эффект – получение дополнительной прибыли.

- Строительно-монтажные работы начались в марте этого года. На сегодняшний день установка смонтирована, кран зарегистрирован в Ростехнадзоре, разрешение на пуск в работу получено, – рассказал Андрей Ходырев, начальник цеха производства аммиачной селитры.

В конструкции нового крана предусмотрены съемные траверсы. Это даст возможность загружать в вагоны до шести биг-бегов одновременно. Погрузка козловым краном сможет осуществляться на трех железнодорожных путях, что позволит сократить время простоев на перестановку подвижного состава. Также были заменены конвейеры, подающие мягкие контейнеры с продукцией на погрузку. 40-метровые транспортерные ленты будут транспортировать продукцию из корпуса непосредственно под новый кран. Подобная реконструкция позволяет исключить необходимость в автопогрузчике, сократить затраты на топливо и работу водителя погрузчика.

- В наших планах увеличить объем отгрузки удобрений в биг-беги на 50 тысяч тонн в год. Подобный проект уже был внедрен в цехе сложных минеральных удобрений и показал увеличение по отгрузочным показателям, – прокомментировал Александр Гусев, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК» «Уралхим» по развитию.