В филиале «КЧХК» компании «Уралхим» завершен ремонт агрегата аммиачной селитры

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел плановый капитальный ремонт агрегатаАС-72/1. Работы в цехе производства аммиачной селитры проводились в рамках летней ремонтной кампании.

Агрегат остановился на ремонт за две недели до общей остановки, чтобы затем запуститься вместе со всем заводом.Все узлы производства прошли тщательный осмотр и чистку. На поверку были отправлены контрольно-измерительные приборы: диафрагмы и расходомеры. Обновлено автоматизированное рабочее место агрегата.В ходе ремонта особое внимание уделялось газоочистной системе агрегата – скрубберу, здесь заменили фильтровальные шатры.Выполнена значительная часть работ по инвестпроекту по установке охладителя гранул Solex. Во время капремонта на агрегате реконструирована поточно-транспортная система.

К ремонту были привлечены подрядные организации, но основные работы выполнялись сотрудниками цеха и заводских подразделений – цехов по ремонту технологического, электрооборудования, цеха автоматизации, механизации и систем.

Андрей Ходырев, начальник цеха аммиачной селитры филиала «КЧХК»:

«Работа части цеха продолжалась в прежнем режиме, так как второй агрегат в это время продолжал выпускать продукцию. Штат усилили переводом части сменного персонала на дневной режим работы – в помощь ремонтным подразделениям.Своевременные плановые ремонтные работы помогают обеспечить бесперебойную работу агрегатов, а также поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности производства».